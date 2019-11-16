怪奇調酒「酸腳趾雞尾酒」發明者過世... 遺願是捐出腳趾放酒中

知名奇特調酒「酸腳趾雞尾酒」中放的是貨真價實的「人類腳趾」。（圖擷自Sourtoe Cocktail推特）

2019-11-16 10:37:10

〔即時新聞／綜合報導〕知名怪奇調酒「酸腳趾雞尾酒」發明人迪克·史蒂文森船長（Dick Stevenson）日前傳出過世消息，享年89歲，他的女兒狄克西·史蒂文森（Dixie Stevenson）透露，父親的遺願之一就是要保留他的腳趾，捐贈給酸腳趾雞尾酒俱樂部。

怪奇調酒「酸腳趾雞尾酒」發明者迪克·史蒂文森船長（Dick Stevenson），享年89歲。（圖擷自Captain Dick Stevenson臉書）

據《BBC》報導，加拿大育空地區道森市一間酒吧的特產「酸腳趾雞尾酒」是起源於史蒂文森船長在廢棄的小屋中，發現一根保存完好的腳趾，突發奇想放到酒杯中與調酒混合，意外發現獨特風味，便在當地開始推廣，爾後更風靡全球。

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品嚐酸腳趾雞尾酒有個不成文規定「你可以快速喝，也可以慢慢喝，但你的嘴唇必須碰觸到那根腳趾」。自1973年起，全球有超過10萬名遊客到訪加入俱樂部，就為了一嚐這杯超奇特的調酒，當地居民更譽史蒂文森船長為「育空傳奇」。

道森市官方推特日前也發文緬懷史蒂文森船長「他改變了道森市的印象，他的遺產和道森市有著緊密結合，我們將永遠記住對他的愛戴」。史蒂文森船長的女兒狄克西更透露，父親希望死後能將腳趾捐贈給俱樂部使用。

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