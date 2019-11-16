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別再稱「國家主席」！USCC年度報告籲正名習近平頭銜

USCC報告指出，應稱習近平為總書記，而非主席。（彭博）

USCC報告指出，應稱習近平為總書記，而非主席。（彭博）

2019-11-16 07:46:58

〔即時新聞／綜合報導〕美中經濟與安全審查委員會（USCC），當地時間14日提交年度報告給美國國會，建議美國對中政策走向；報告中提到，包括美國及其他國家稱呼中國領導人習近平為「中國國家主席」（President of the People's Republic of China）是名不正言不順的，應該正名為「中國共產黨總書記」（General Secretary of the Communist Party of China）。

除了聚焦香港反送中的一系列議題外，USCC的報告亦關注習近平鞏固、緊縮權力的行為，還強調習應該被稱為「中國共產黨總書記」，而不是「主席」。

美中經濟暨安全檢討委員會在2000年由美國國會授權設立，負責監督、調查美中安全及貿易問題，並每年發布年度報告，其內容是美國政府、國會決定美中政策的重要指標。

報告中建議，若中國對香港派出解放軍或武警，應立即取消香港特殊地位，以及給予台灣更多援助；中國外交部發言人耿爽則痛批USCC充滿偏見，發表的報告不以事實為依據，不滿地說「沒有興趣對報告內容作出評論」。

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