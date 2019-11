別再稱「國家主席」！USCC年度報告籲正名習近平頭銜

USCC報告指出,應稱習近平為總書記,而非主席。(彭博)

2019-11-16 07:46:58

〔即時新聞/綜合報導〕美中經濟與安全審查委員會(USCC),當地時間14日提交年度報告給美國國會,建議美國對中政策走向;報告中提到,包括美國及其他國家稱呼中國領導人習近平為「中國國家主席」(President of the People's Republic of China)是名不正言不順的,應該正名為「中國共產黨總書記」(General Secretary of the Communist Party of China)。

除了聚焦香港反送中的一系列議題外,USCC的報告亦關注習近平鞏固、緊縮權力的行為,還強調習應該被稱為「中國共產黨總書記」,而不是「主席」。

美中經濟暨安全檢討委員會在2000年由美國國會授權設立,負責監督、調查美中安全及貿易問題,並每年發布年度報告,其內容是美國政府、國會決定美中政策的重要指標。

報告中建議,若中國對香港派出解放軍或武警,應立即取消香港特殊地位,以及給予台灣更多援助;中國外交部發言人耿爽則痛批USCC充滿偏見,發表的報告不以事實為依據,不滿地說「沒有興趣對報告內容作出評論」。

