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OK--波蘭斯基新片宣傳期 再遭指控涉嫌性侵

備受爭議的導演波蘭斯基（見圖）在新片宣傳期間又被人指控性侵。（法新社檔案照）

備受爭議的導演波蘭斯基（見圖）在新片宣傳期間又被人指控性侵。（法新社檔案照）

2019-11-15 23:05:31

〔即時新聞／綜合報導〕法國一名前女演員莫尼葉（Valentine Monnier）指控知名導演羅曼．波蘭斯基（Roman Polanski）在1970年代強暴她，當時她18歲。除了莫尼葉之外，先前也有其他女性出面指控波蘭斯基性侵，而備受爭議的導演波蘭斯基正在宣傳新片。

綜合媒體報導，現年62歲的莫尼葉8日出面指控，波蘭斯基1975年在瑞士格斯塔德（Gstaad）的小屋強暴並毆打她，「我以為我要死了」。今年86歲的導演波蘭斯基正在宣傳新片「軍官與間諜 （An Officer and a Spy，暫譯）」，對這項指控強烈否認。

波蘭斯基的律師表示，這是一件45年前的案子，懷疑莫尼葉搶在電影上映前爆料的目的。但莫尼葉回應，正是電影發行促使她打破長年以來的沉默，電影講述法國史上最臭名昭彰的屈里弗斯冤案，而波蘭斯基最沒資格講這個故事，簡直是褻瀆。莫尼葉還寫信給法國第一夫人布麗姬（Brigitte Macron），抗議波蘭斯基拿國家補助來拍攝這樣正氣凛然的電影。

波蘭斯基在巴黎出生，是知名的猶太裔導演，在美國曾被控1977年下藥性侵13歲少女，後來經過認罪協商，他僅承認「與未成年發生性行為」並在美國服刑42天。但1978年法官撤銷認罪協商，傳聞將判處50年重刑，因此波蘭斯基逃回法國躲避牢獄之災，自此定居法國。

2017年，一名德國女演員控訴，她於1972年在格斯塔德被波蘭斯基強暴，當時她尚未成年，但瑞士檢察官因為案件超過15年法律效期而不受理。當時波蘭斯基的律師反嗆該女只是為了搏版面。

如今性侵風暴再起，女權主義團體號召封鎖了電影院的入口，高喊「波蘭斯基強暴犯」、高舉「波蘭斯基殘害女性」的標語，導致12日晚間在巴黎的一場口碑場取消。

此事也發生連鎖效應。上週，法國女演員阿黛兒·艾奈爾（Adele Haenel）指控導演魯吉亞（Christophe Ruggia）在她12歲時對她上下其手。現年54歲的魯吉亞堅決否認。

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