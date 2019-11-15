遭中國拘捕 日本北海道大學教授今獲釋返國

日本北海道大學一名男教授9月在中國北京被拘留，日本放送協會15日報導，這名男教授已被中國釋放。圖為北海道大學。（圖／翻攝自facebook.com/HokkaidoUni）

2019-11-15 17:02:40

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕日本政府發言人菅義偉今天證實，今年9月遭到中國以間諜罪逮捕的北海道大學教授岩谷將已獲釋放並於今天下午返回日本。

岩谷將是北海道大學法學院教授，主要研究中國現代史，曾任防衛省防衛研究所戰史研究中心的主任研究官和外務省大臣官房國際文化協力室主任研究官，不過日本官方並未公布其姓名。

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日本放送協會（NHK）報導，這名40多歲的男性教授是在9月上旬獲中國政府智庫「中國社會科學院」邀請前往北京訪問，但後來在下榻的飯店被捕。

中國外交部發言人耿爽在15日的記者會中首次說明拘捕這名教授的理由指出，這名教授在住宿的飯店收集了中國國家機密資料，中國的國家安全部門對其進行偵訊，耿爽也同時指出，由於該名教授坦承犯行且有反省之意，所以基於法律規定進行保釋，目前這名教授已返回日本。報導指出，中國至今為止並未說明逮捕這名教授的理由。

北海道大學教授被捕震撼日本學界，甚至傳出很可能遭到「誘捕」，許多日本學者以投書和行動串聯呼籲政府搶救，多名學者還取消原本的訪中行程，擔心遭到以同樣手法逮捕。

首相安倍晉三在上月與訪日的中國國家副主席王岐山會談，以及本月在曼谷和中國國務院總理李克強會談時均要求中國早日放人。

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