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哄完孩子來2根... 23歲嫩媽部落客發文挺「呼麻」惹議

加拿大嫩媽部落客凱特琳在IG貼出一張「抽大麻應該被接受」的照片。（圖擷自caitlinfladager IG）

加拿大嫩媽部落客凱特琳在IG貼出一張「抽大麻應該被接受」的照片。（圖擷自caitlinfladager IG）

2019-11-15 16:25:31

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名23歲嫩媽部落客凱特琳（Caitlin Fladager）時常在IG上分享親子生活，她日前PO出一篇「抽大麻能讓她成為更好的母親」文章，掀起正反兩派網友熱議。

凱特琳18歲就懷上第一個孩子，這讓他心中產生強烈的焦慮感，如今靠抽大麻消解。（圖擷自caitlinfladager IG）

凱特琳18歲就懷上第一個孩子，這讓他心中產生強烈的焦慮感，如今靠抽大麻消解。（圖擷自caitlinfladager IG）

綜合外媒報導，凱特琳18歲就懷上第一個孩子，這讓她心中開始產生焦慮和抑鬱感，去年甚至浮現輕生念頭，所幸被母親阻止，這時她才發現，她很需要母親的陪伴，如同她的孩子也需要她。

凱特琳日前在IG發文，PO出自己正在「哈草」的照片，寫道「關於媽媽的真相，抽大麻應該像喝酒一樣被接受」，她坦言「我有2個孩子，我每天抽大麻」，並笑稱人們對大麻皺眉很可笑。

凱特琳表示，當媽媽們哄孩子睡覺後，說要來杯「媽媽果汁」也就是紅酒，沒人會在意，但當你說要抽大麻，大家卻會震驚到無法接受。她解釋，現在已經不再需要依賴抗憂鬱藥物，抽大麻能幫助她減緩焦慮感與助眠，讓她成為一個更好的媽媽。

加拿大目前已經大麻合法化，貼文一出就吸引許多網友表示支持「做你自己，加油」、「終於有人說出我的心聲了，媽媽需要放鬆」、也有人持不同意見諷刺她「真是個『好』母親」、「抽大麻並不好」。

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