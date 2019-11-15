玻利維亞將進行新總統大選 盼結束南美洲政治危機

玻利維亞前總統莫拉萊斯因涉及大選舞弊請辭，由參議院副議長阿涅茲就任臨時總統。（路透）

2019-11-15 11:20:09

〔即時新聞／綜合報導〕玻利維亞上月總統大選傳出舞弊，引發全國性的抗議，示威活動延燒3週，迫使玻國總統莫拉萊斯（Evo Morales）妥協下台。而玻國臨時政府和臨時總統阿涅茲（Jeanine Anez）則協議，將進行總統大選，盼能結束玻國和南美洲近期的政治危機。

《路透》報導，莫拉萊斯下台時承諾會進行新選舉，而在玻國當地時間14日晚間，參議院也達成協議，會盡快舉行新的總統大選。而阿涅茲也在13日擔任臨時總統後，也表示希望能與莫拉萊斯的政黨建立橋樑，但未來新的總統大選，莫拉萊斯將沒有機會被列為候選人。

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阿涅茲也在昨日記者會上表示，莫拉萊斯沒有資格連任第4次總統，但歡迎莫拉萊斯的政黨加入選舉。然而，確切的選舉日期尚未決定，根據玻利維亞的憲法，在擔任臨時總統之後的90天內，必須要實施總統大選。

莫拉萊斯為玻利維亞自脫離西班牙殖民統治以來第一位本土原住民出身的領導人，2006年就職後一直統治至今，是南美洲目前任職最久的總統。原本玻國憲法規定，總統不得連選連任，但2009年修憲取消任期限制，因此莫拉萊斯得以在今年繼續爭取連任。

而在上月20日的總統大選，開票過程莫拉萊斯僅小幅度領先反對派領袖、前總統梅沙（Carlos Mesa），但計票工作突然喊卡，之後莫拉萊斯卻剛好領先10%得以連任；反對派指控選舉舞弊，使得玻國爆發反政府示威。最後在軍警勢力倒戈下，莫拉萊斯宣布請辭，12日飛抵墨西哥尋求政治庇護，參議院美女副議長阿涅茲則宣布成為臨時總統，並承諾盡快舉行大選。

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