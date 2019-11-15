加州爆槍擊案2死3傷 16歲亞裔男生日瘋狂掃射校園

美國南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的索古斯高中（Saugus High School）14日發生槍擊案。（法新社）

2019-11-15 08:33:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的索古斯高中（Saugus High School）14日發生槍擊案，一名16歲當天過生日的高中生在校園大開殺戒，造成16歲少女和及14歲少年喪命，還傷及另外3名青少年，兇嫌做案後朝自己頭部開槍，警方稱目前槍手的情況危急。

綜合媒體報導，槍手為就讀索古斯高中的亞裔學生，當天為他的生日，他攜帶.45ACP子彈的半自動手槍，約在上午7時30分左右到達學校開始犯案，他從背包裡拿出手槍向其他學生開火，導致16歲少女和及14歲少年喪命，另外有14、15歲的少女和1名14歲的少年也因而受傷，槍手將最後1顆子彈留給自己，朝頭部開火。

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警方表示，槍手已經被逮捕，目前送至當地一間醫院治療，情況危急。目前還不知道槍手的犯案原因，警方也還未公布槍手的姓名和詳細身分，目前警方仍在積極調查並追查所有線索。

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