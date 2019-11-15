為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

加州爆槍擊案2死3傷 16歲亞裔男生日瘋狂掃射校園

美國南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的索古斯高中（Saugus High School）14日發生槍擊案。（法新社）

美國南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的索古斯高中（Saugus High School）14日發生槍擊案。（法新社）

2019-11-15 08:33:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的索古斯高中（Saugus High School）14日發生槍擊案，一名16歲當天過生日的高中生在校園大開殺戒，造成16歲少女和及14歲少年喪命，還傷及另外3名青少年，兇嫌做案後朝自己頭部開槍，警方稱目前槍手的情況危急。

綜合媒體報導，槍手為就讀索古斯高中的亞裔學生，當天為他的生日，他攜帶.45ACP子彈的半自動手槍，約在上午7時30分左右到達學校開始犯案，他從背包裡拿出手槍向其他學生開火，導致16歲少女和及14歲少年喪命，另外有14、15歲的少女和1名14歲的少年也因而受傷，槍手將最後1顆子彈留給自己，朝頭部開火。

警方表示，槍手已經被逮捕，目前送至當地一間醫院治療，情況危急。目前還不知道槍手的犯案原因，警方也還未公布槍手的姓名和詳細身分，目前警方仍在積極調查並追查所有線索。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美國萬聖節派對紛傳槍響砍人 釀6死4傷慘劇
2019-11-02 14:23

美國萬聖節派對紛傳槍響砍人 釀6死4傷慘劇
芝加哥槍擊案頻傳！ 美國殤週末34人中彈 已知5死
2019-05-27 20:49

芝加哥槍擊案頻傳！ 美國殤週末34人中彈 已知5死
2019央北房市黑馬 正式誕生

2019央北房市黑馬 正式誕生
黑人遭種族歧視辱罵 全場只有他力挺卻慘遭槍殺
2018-07-24 16:12

黑人遭種族歧視辱罵 全場只有他力挺卻慘遭槍殺
口角惹怨！土城檳榔攤被砸疑似遭槍擊
2019-11-14 13:44

口角惹怨！土城檳榔攤被砸疑似遭槍擊
粉鑽礦區瀕絕礦 富藝斯秋拍重點登場

粉鑽礦區瀕絕礦 富藝斯秋拍重點登場

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播