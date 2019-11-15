美前駐聯合國大使：若香港倒下 台灣是下一個

2019-11-15 01:43:31

〔中央社〕眼見香港局勢日趨緊張，前美國駐聯合國大使海利公開聲援香港示威群眾表示，美國應該與香港抗爭者站在一起，如果香港倒下，台灣將是下一個。

海利（Nikki Haley）日前接受美國福斯新聞頻道（FOX News）「每日簡報」（The Daily Briefing）節目訪問，被問及香港議題時表示，中國一直想要讓示威者噤聲，不論是戴上或拿下面罩，或者是到處安裝監視器，美國應該為這些為自由奮戰的人們發聲。

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海利也示警，如果香港倒下，台灣將是下一個，這也是美國必須關注港人正努力試圖爭取的事。

這不是海利首度在為香港發聲的同時，提及台灣可能面臨的危險。她在8月時也曾投書福斯新聞指出，香港局勢牽動全球，如任由中國鎮壓香港，下一個目標就是台灣，將對美國的亞洲盟國構成更大危險。

她當時表示，從中國在政治、外交、經濟與軍事上採取的行動可看出，中國愈來愈像擴張主義者。如果中國鎮壓香港不用付出任何代價，中國可能認定也可以對台灣動武。

如果對中國侵略香港做出不痛不癢的回應，海利認為中國官員會認為他們侵犯台灣不會面臨嚴重後果，結果將一發不可收拾，美國在南韓、日本、澳洲、紐西蘭、菲律賓與泰國的盟友也將質疑美國安全承諾的誠信。

對於海利的發言，外交部也透過推特表示感謝。外交部在推文中指出，台灣站在專制主義蔓延的前線，台灣與尋求自由民主的香港人站在一起，譴責港警對大學校園的襲擊並對港人發射致命武器。

香港反送中抗爭超過5個月，並延燒至校園。香港多所大學學生於11日發起罷工、罷課和罷市的「三罷」，觸發新一輪「反送中·F3M5001.CAP [IN] 11/15/19 01:41:52美前駐聯合國大使：若香港倒下 台灣是下一個〔中央社〕眼見香港局勢日趨緊張，前美國駐聯合國大使海利公開聲援香港示威群眾表示，美國應該與香港抗爭者站在一起，如果香港倒下，台灣將是下一個。

海利（Nikki Haley）日前接受美國福斯新聞頻道（FOX News）「每日簡報」（The Daily Briefing）節目訪問，被問及香港議題時表示，中國一直想要讓示威者噤聲，不論是戴上或拿下面罩，或者是到處安裝監視器，美國應該為這些為自由奮戰的人們發聲。

海利也示警，如果香港倒下，台灣將是下一個，這也是美國必須關注港人正努力試圖爭取的事。

這不是海利首度在為香港發聲的同時，提及台灣可能面臨的危險。她在8月時也曾投書福斯新聞指出，香港局勢牽動全球，如任由中國鎮壓香港，下一個目標就是台灣，將對美國的亞洲盟國構成更大危險。

她當時表示，從中國在政治、外交、經濟與軍事上採取的行動可看出，中國愈來愈像擴張主義者。如果中國鎮壓香港不用付出任何代價，中國可能認定也可以對台灣動武。

如果對中國侵略香港做出不痛不癢的回應，海利認為中國官員會認為他們侵犯台灣不會面臨嚴重後果，結果將一發不可收拾，美國在南韓、日本、澳洲、紐西蘭、菲律賓與泰國的盟友也將質疑美國安全承諾的誠信。

對於海利的發言，外交部也透過推特表示感謝。外交部在推文中指出，台灣站在專制主義蔓延的前線，台灣與尋求自由民主的香港人站在一起，譴責港警對大學校園的襲擊並對港人發射致命武器。

香港反送中抗爭超過5個月，並延燒至校園。香港多所大學學生於11日發起罷工、罷課和罷市的「三罷」，觸發新一輪「反送中·F3M5001.CAP [IN] 11/15/19 01:41:52美前駐聯合國大使：若香港倒下 台灣是下一個〔中央社〕眼見香港局勢日趨緊張，前美國駐聯合國大使海利公開聲援香港示威群眾表示，美國應該與香港抗爭者站在一起，如果香港倒下，台灣將是下一個。

海利（Nikki Haley）日前接受美國福斯新聞頻道（FOX News）「每日簡報」（The Daily Briefing）節目訪問，被問及香港議題時表示，中國一直想要讓示威者噤聲，不論是戴上或拿下面罩，或者是到處安裝監視器，美國應該為這些為自由奮戰的人們發聲。

海利也示警，如果香港倒下，台灣將是下一個，這也是美國必須關注港人正努力試圖爭取的事。

這不是海利首度在為香港發聲的同時，提及台灣可能面臨的危險。她在8月時也曾投書福斯新聞指出，香港局勢牽動全球，如任由中國鎮壓香港，下一個目標就是台灣，將對美國的亞洲盟國構成更大危險。

她當時表示，從中國在政治、外交、經濟與軍事上採取的行動可看出，中國愈來愈像擴張主義者。如果中國鎮壓香港不用付出任何代價，中國可能認定也可以對台灣動武。

如果對中國侵略香港做出不痛不癢的回應，海利認為中國官員會認為他們侵犯台灣不會面臨嚴重後果，結果將一發不可收拾，美國在南韓、日本、澳洲、紐西蘭、菲律賓與泰國的盟友也將質疑美國安全承諾的誠信。

對於海利的發言，外交部也透過推特表示感謝。外交部在推文中指出，台灣站在專制主義蔓延的前線，台灣與尋求自由民主的香港人站在一起，譴責港警對大學校園的襲擊並對港人發射致命武器。

香港反送中抗爭超過5個月，並延燒至校園。香港多所大學學生於11日發起罷工、罷課和罷市的「三罷」，觸發新一輪「反送中·F3M5001.CAP [IN] 11/15/19 01:41:52美前駐聯合國大使：若香港倒下 台灣是下一個〔中央社〕眼見香港局勢日趨緊張，前美國駐聯合國大使海利公開聲援香港示威群眾表示，美國應該與香港抗爭者站在一起，如果香港倒下，台灣將是下一個。

海利（Nikki Haley）日前接受美國福斯新聞頻道（FOX News）「每日簡報」（The Daily Briefing）節目訪問，被問及香港議題時表示，中國一直想要讓示威者噤聲，不論是戴上或拿下面罩，或者是到處安裝監視器，美國應該為這些為自由奮戰的人們發聲。

海利也示警，如果香港倒下，台灣將是下一個，這也是美國必須關注港人正努力試圖爭取的事。

這不是海利首度在為香港發聲的同時，提及台灣可能面臨的危險。她在8月時也曾投書福斯新聞指出，香港局勢牽動全球，如任由中國鎮壓香港，下一個目標就是台灣，將對美國的亞洲盟國構成更大危險。

她當時表示，從中國在政治、外交、經濟與軍事上採取的行動可看出，中國愈來愈像擴張主義者。如果中國鎮壓香港不用付出任何代價，中國可能認定也可以對台灣動武。

如果對中國侵略香港做出不痛不癢的回應，海利認為中國官員會認為他們侵犯台灣不會面臨嚴重後果，結果將一發不可收拾，美國在南韓、日本、澳洲、紐西蘭、菲律賓與泰國的盟友也將質疑美國安全承諾的誠信。

對於海利的發言，外交部也透過推特表示感謝。外交部在推文中指出，台灣站在專制主義蔓延的前線，台灣與尋求自由民主的香港人站在一起，譴責港警對大學校園的襲擊並對港人發射致命武器。

香港反送中抗爭超過5個月，並延燒至校園。香港多所大學學生於11日發起罷工、罷課和罷市的「三罷」，觸發新一輪「反送中」運動，港警當天強闖中文大學校園與學生示威者發生暴力衝突，近距離朝示威者發射實彈，警民衝突加劇。（編輯：徐崇哲）

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