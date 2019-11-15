宣稱為國家團結 柬埔寨總理下令釋放反對人士

2019-11-15 01:05:12

〔中央社〕柬埔寨總理洪森（Hun Sen）今天下令釋放超過70名反對派人士，他們遭當局指控協助洪森的主要對手策劃政變。

這些逮捕行動與反對派領袖山嵐西（Sam Rainsy）嘗試從法國返回柬埔寨有關，山嵐西從2015年起居住在法國，避免因被定罪入獄服刑。山嵐西指稱，自己遭定罪是基於政治動機。

請繼續往下閱讀...

在山嵐西計畫於11月9日返國前，洪森已經向鄰國送出山嵐西的逮捕令。

柬埔寨強人洪森也加強泰國邊界關卡的安全措施，而且他的政府也說，會把山嵐西返國視為「企圖政變」。

從1985年起統治柬埔寨的洪森今天說：「政變陰謀有邪惡意圖，但人民不會加入。」

洪森表示，「為了國家團結」，超過70名反對派人士將會獲保釋，他又說，他們被山嵐西欺騙。

就在數天前，柬埔寨解除對山嵐西政治盟友根索卡（Kem Sokha）的居家軟禁限制。根索卡和山嵐西是如今已被解散的柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party, CNRP）共同創立者。

解散柬埔寨救國黨為洪森在去年飽受批評的選舉中大獲全勝鋪路，也讓柬埔寨成為一黨制國家。

在未獲洪森同意下，目前仍不清楚山嵐西如何能返回柬埔寨。

山嵐西先前承諾，將會於11月9日柬埔寨獨立日回國，但在巴黎遭泰國航空班機拒載。他隨後飛往馬來西亞，並於今天轉抵雅加達。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法