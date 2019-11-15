美方軍援與調查拜登 烏克蘭外長否認直接相關

2019-11-15 00:22:34

〔中央社〕美國國會昨天展開針對總統川普「電話門」彈劾調查的公開聽證會。烏克蘭外交部長普里斯泰科今天說，美國駐歐盟大使桑德蘭從未對他指出，對烏軍援與拜登調查案有直接關聯。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，普里斯泰科（Vadym Prystaiko）向記者表示：「桑德蘭（Gordon Sondland）從未告訴我們，且絕對沒向我說過，調查（拜登父子在烏克蘭的活動）和援助之間有關聯。你們應該問他。」

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普里斯泰科強調，他自己從不認為對拜登父子的調查和美方對烏安全援助之間有直接關聯，「這兩件事之間沒有明確關係」。

共和黨籍爭取連任的川普被控7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話時施壓，要求基輔當局針對2020年美國總統大選民主黨籍熱門參選人拜登（Joe Biden）及其兒子在烏國的活動展開調查，以為自己的選情加分。這起「電話門」醜聞引發由民主黨主導的美國聯邦眾議院對川普發動彈劾調查。

歷經數週閉門訊問，眾議院昨天展開經電視轉播的首場公開聽證會，讓數千萬名美國觀眾親睹調查過程。

美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）在公開聽證會上表示，一名大使館官員近日向他透露，曾在7月26日側聽到川普和美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭的通話內容，當時川普曾關切拜登父子調查案。

這名使館官員隨後詢問桑德蘭，川普對烏克蘭有何想法。根據泰勒轉述，桑德蘭當時回覆，「川普總統更在意（私人律師）朱利安尼（Rudy Giuliani）推動的拜登調查案」。

昨天的公開聽證會結束後，川普在一場白宮記者會上表示，他對與桑德蘭的電話談話「一無所知」。川普稱，關於這起通話，他是「第一次聽到」。

共和黨籍議員普遍主張，泰勒的說法是道聽塗說。他們也強調，澤倫斯基從未稱自己感受到遭川普施壓。

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