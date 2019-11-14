日本長野縣發現「火球劃過」 流星激閃青光照亮滿月夜空

流星在墜落時閃出亮度極高的青色光芒。（圖擷取自推特）

2019-11-14 12:08:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本全境在12日晚間相繼觀測到流星墜落，然而此次的流星在墜落時閃出亮度極高的青色光芒，引起日本網友議論。

根據日本《朝日新聞》報導，流星現身時為12日的晚間10點左右，當時月亮為滿月，夜空相對明亮，位於長野縣木曾町的東京大學木曾觀測所由《朝日新聞》與東大共同設置的星空即時攝影機，捕捉流星從東方上空劃破雲層，同時散發出強烈綠色光芒，綠光亮度極高，幾乎照亮整個夜空。

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而11月中旬是金牛座流星雨和獅子座流星雨的活躍期，不過此次觀測到的流星和上述流星雨流動方向不同，並非來自獅子座或是金牛座流星雨，屬於「散亂流星」的可能較高。

流星為漂浮在宇宙塵埃或彗星碎片在和大氣層發生碰撞後，產生高溫而發出光芒的現象，塵埃若是體積龐大，燃燒光芒就會變得更強。《朝日新聞》報導指出，此次流星亮度不輸滿月，實屬罕見。

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