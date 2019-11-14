Facsebook為防假訊息海嘯 狂刪54億假帳號

Facebook表示今年以來，已經關閉了多達54億個假帳號。（法新社）

2019-11-14 12:16:25

〔即時新聞／綜合報導〕2020年台灣與美國大選將至，美國為防止因2016年受假訊息影響大選結果事件再現，社群龍頭之一的Facebook，昨（13）日發表1份透明度報告，表示今年以來，已經關閉了多達54億個假帳號。

綜合媒體報導，Facebook表示今年已刪除54億個假帳號，其中今年1月到3月，刪除了超過20億個假帳戶；到了4月到6月，再刪15億個假帳戶，接著從7月到9月，又停用了17億個帳戶，相比去年共多了約20億個假帳號。

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Facebook表示，目前利用新的技術，一旦有人創建虛假帳號時，就能夠在幾分鐘內立即刪除，臉書副總裁羅森（Guy Rosen）透露，用戶群大約有5%可能是假帳號。此外，Facebook亦刪除了上百萬條有關對兒童進行性剝削、自殺、仇恨言論等貼文。

自美國上次選舉疑遭假訊息影響後，Facebook除了試圖刪除虛假訊息、刪除假照帳號外，日前也宣布將揭露台灣選舉政治廣告出資者，根據臉書官網說明，若要在Facebook上刊登「社會議題、選舉或政治相關廣告」，必須附上廣告主的免責聲明，並顯示出資者姓名或出資單位的名稱。

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