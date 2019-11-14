香港網友合力！暴警濫權實錄上線 紀錄逾1400件個案

香港網友集合眾人之力將「警察濫權實錄」資料庫上線，紀錄超過1400件警察濫權個案。（圖擷取自「警察濫權實錄」網站）

2019-11-14 11:46:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中已邁入第5個月，期間警方暴力事件層出不窮，且只有少數被究責，甚至傳出有警員打死人、強姦女性等消息，令市民人心惶惶，極度不信任警察。香港網友集合眾人之力，日前將「警察濫權實錄」資料庫上線，紀錄超過1400件警察濫權個案，大部分都有附影片及新聞來源，並設有英文、日文版本。

根據網站指出，此「警察濫權實錄」的建置最早是由「連登討論區」網友發起，在7月底時，有網友創了一個Google雲端檔案，希望集合大家的力量，不斷更新警察濫權的事件，獲得許多人踴躍投稿。隨著時間推移，雲端文件已不敷使用，網友便將資料庫移至「hkrev」網站上，方便大家瀏覽查詢。

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網站指出，目前收錄的警察濫權個案超過1400個，涵蓋13個範疇，包括休班時言行不當類、勾結與包庇黑勢力類、妨礙司法公正類、性暴力類、恐嚇威脅等言語暴力類、拒絕出示委任證類、插裝（給非本人持有的裝備）嫁禍示威者、攻擊記者及妨礙新聞自由類、攻擊醫護及阻撓救傷類、濫用肢體暴力類、濫用警權類、與中共勢力合作類及違規使用武器類。其中又以濫用警權類、濫用肢體暴力類及恐嚇威脅等言語暴力類較多。

網站另有收錄反送中運動的時間軸、新聞時序、遊行統計、文宣物等資料。此外，網站亦統計自6月以來，有超過2603人被逮捕、警方發射至少4500枚催淚彈、1490發橡膠子彈、520發海綿彈、280發布袋彈及10發實彈。

「警察濫權實錄」連結請點這

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