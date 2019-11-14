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連續2日衝突 以色列空襲巴勒斯坦26人死亡

以色列、巴基斯坦連2日爆發武裝衝突。圖為巴基斯坦向以色列發射火箭。（美聯社）

以色列、巴基斯坦連2日爆發武裝衝突。圖為巴基斯坦向以色列發射火箭。（美聯社）

2019-11-14 12:30:45

〔即時新聞／綜合報導〕以色列12日分別對加薩走廊和敘利亞發動空襲，擊斃一名巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）的指揮官，巴勒斯坦武裝組織發射火箭報復以色列，以色列則以空襲回敬，連續2日爆發衝突。在加薩走廊，巴勒斯坦衛生官員表示，以色列空襲已造成26人死亡，包含1名7歲兒童。

綜合外媒報導，以巴衝突加劇，為報復以色列先前的暗殺行動，巴勒斯坦2天內持續向以色列發射300多枚火箭，其中90％被鐵穹防禦系統攔截，仍有幾枚火箭擊中了以色列南部的房屋和工廠；以色列國防軍召集了預備役人員，並在邊界部署砲兵部隊。

據悉，巴勒斯坦一度提出停火要求，條件是以色列要停止針對暗殺行動、停止向圍牆抗議的示威者開槍等，但雙方仍沒有共識，至早上又交火。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在議會表示，以方將繼續毫不留情地打擊伊斯蘭聖戰組織，甚至與阿拉伯裔的議員發生衝突。巴勒斯坦總理阿什塔耶（Mohammad Shtayyeh）則指控，以色列利用巴勒斯坦人的鮮血作為選舉籌碼，呼籲國際社會介入，制止以色列對加薩走廊的侵略。

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