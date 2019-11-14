美軍辯留守敘利亞是阻IS復活 川普打臉：只為了石油

美國總統川普今在白宮面會土耳其總統艾多根，當場表示美軍留在敘利亞是為了石油。（歐新社）

2019-11-14 10:24:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普下令美軍撤離敘利亞北部後，仍維持約500名兵力留守敘國北部，美軍官員辯稱這是為了阻止IS捲土重來，不過川普在與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）見面時公開表示，美軍留在敘利亞原因就只是為了石油（only for the oil）。

綜合外媒報導，當地時間13日，川普在白宮會見土耳其總統艾多根，他直接表示美軍續留敘利亞的原因是，「我們要保住油田，我們擁有油田，油田是安全的，我們留下軍隊只是為了石油」，言論一出引發各界關注總統與其下官員，口徑不一致的質疑。

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當天美國國防部長艾斯培（Mark Esper）才在記者會上表示「我們的任務是徹底擊敗IS，我們最終將在那裡部署大約500至600名士兵」，他強調為了確保IS被徹底瓦解，其中一種方式就是不讓他們進入油田，因為如果他們控制油田，就能產生收入，「如果他們能創造收入，他們就能付錢給武裝分子，就可以購買武器，展開行動。」

五角大樓聯合參謀部副主任、海軍少將伯恩（William Byrne）也曾在7日的記者會上當場更正了一名記者「保護石油」的說法，他說：「我們的任務是擊敗IS，保護油田是次要任務。」

不過《衛報》報導指出，儘管美國官員解釋川普的意思是為了阻止IS控制油田，但未經主權國當局的許可，在外國領土上攫取或利用石油是違反國際法的。

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