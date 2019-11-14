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港警強行逮人 女示威者對鏡頭報姓名住址：我性格樂觀、不會自殺

女示威者遭港警逮捕前，不但對鏡頭自報身分及住址，更稱自己性格樂觀、不會自殺，也讓香港的恐怖局勢引發熱議。（擷取自臉書）

女示威者遭港警逮捕前，不但對鏡頭自報身分及住址，更稱自己性格樂觀、不會自殺，也讓香港的恐怖局勢引發熱議。（擷取自臉書）

2019-11-14 11:12:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動延燒至今5個月，過程中逐漸傳出被自殺、被強姦的消息；近日台灣社群上廣傳一部港警逮捕女示威者的影片，其中女示威者不但對鏡頭自報身分及住址，更稱自己性格樂觀、不會自殺，也讓香港的恐怖局勢引發熱議。

香港市民12日發起堵路行動癱瘓交通，多區爆發衝突，晚間鎮暴警察在香港仔中心清場，一批港警闖入私人社區，強行逮捕一對姐弟，該名女性示威者在被逮捕前，因有民眾正錄影拍下，該名女示威者除了轉頭對鏡頭自報姓名、住家樓層、電話外，隨後繼續跟鏡頭對話，說自己剛下樓買東西不到一分鐘被圍、爸爸在家、媽媽在醫院。

當民眾持續錄影，並對女示威者稱「小姐你現在是沒有受傷的」，女示威者再度轉頭強調「我性格樂觀、不會自殺」。接著可見，港警對女示威者的行為變的暴力，更表示不要再說了，女子講完後就被強行押走。

台灣臉書粉專「台灣佛克斯」轉貼影片，並附上字幕表示，一般來說可能很難想像會有人毫不猶豫的馬上回答，但女示威者很擔心被抓了可能就回不來，毫不猶豫對著螢幕前高調，因為她知道如果低調被捕，反而才是最危險的，所以通常越高調的人中共反而越忌諱對這樣的人動手。

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