在港中生自曝遭強行遣返 離去前告白「盼在自由中華國度相擁」

香港多間大學爆發激烈抗爭，外籍、外地學生陸續撤離。（路透）

2019-11-14 07:45:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威延燒，多間大學校園已成衝突戰場，外籍、外地學生陸續被安排撤離；一名中國在港交流生離開前寫下一封信，提到中生是遭中國部門「強行遣返」，讓他感到「既憤怒又好笑」；他也說出對香港爭取民主自由的心裡話，強調自己「充分體驗著白色恐怖和無家可歸的痛苦」，盼「能夠在真正自由的中華國度中相擁。」

《立場新聞》報導，一名在港中國交流生寫了一封信給香港書店「序言書室」，盼對外發布；信中寫道，該生和其他中國同學昨日突然收到通知，被中國有關部門強行安排遣返，不但無事先協商告知，還直接收集個人隱私訊息購買機票，今日清早就得啟程。

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該生表示，這讓他「非常憤怒也非常難過，同時也感到非常好笑」，因為中生顯然是目前在港最安全的一群人，認為「撤僑行動的輿論煽動作用，遠大於實際保護學生安全的考量。」

該生說，自己是少數同情示威和願意了解香港民主運動的中國學生，在政治上充分體驗著白色恐怖和無家可歸的痛苦，然而，在中文大學遭港警圍攻如此令人髮指和心碎的時刻，「我卻連最後一點親眼所見親耳所聞獨立判斷真相，並永遠銘記的自由都要被剝奪。」

該生提到，今日離開後，未來幾年應該沒有機會再回到這座他深深熱愛的城市，「唯願你們的努力絕不是白費，願你們安好，祝福你們。希望與各位在某一天，能夠在真正自由的中華國度中相擁、再會。」

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