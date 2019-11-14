15歲學生疑被催淚彈射頭 顱骨骨折送醫情況危急

一名15學生昨日在天水圍一帶重傷倒地，疑似被催淚彈擊中頭部。圖為港警施放催淚彈。（法新社）

2019-11-14 06:51:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港局勢日趨激化，昨晚防暴警察在天水圍一帶驅散示威民眾，並朝新北江商場放催淚彈，不過有一名15歲傅姓學生疑似被催淚彈擊中頭部，造成顱骨骨折，情況危急。

綜合港媒報導，傅姓學生傳出在新北江商場附近被催淚彈擊中頭部，倒地後現場血跡斑斑，隨後被緊急送往屯門醫院接受治療，經過4小時手術搶救後，已處理腦內淤血及腦壓問題，傅姓學生轉往加護病房觀察，但仍未脫離危險。

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協助傅姓學生送醫的社工人員竺永洪表示，其他社工在發現傅同學時他已暈倒在地，經過4小時手術搶救後情況仍危急，而傅同學是天水圍居民，目前不清楚他當時是路過還是參與其他行動，家屬也為此感到擔憂，不明白為何警方以催淚彈射頭，希望警方盡快交代事件，而家屬現階段尚未決定會否向警方追究，希望待傅同學康復後再作決定。

昨晚接近10點時，防暴警察朝了天耀商場發射了數發催淚彈，隨後有數十名黑衣人士往天水圍警署方向推進，警方一面施放多枚催淚彈驅散，並廣播指現場是非法集結，呼籲示威者離開，否則便會採取拘捕行動，示威者對此投擲汽油彈還擊。

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