中國多名大學生、畢業生撐香港 「自己人」喊舉報

多名中國人在網路上站出來撐香港。（圖翻攝自品蔥）

2019-11-14 07:19:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學爆發警察攻入事件，與學生發生激烈衝突，造成數十人受傷，許多得知消息的中國他校學生在網路上留言挺香港，卻被其他中國「自己人」威脅舉報。

論壇「品蔥」上有人發起「大陸（全球）學校支持中大、城大」，獲得許多中國大學生、大學畢業者響應，在國家的壓迫下紛紛貼出自己的學籍證明，並表明支持香港字句，紛紛說「我並不相信零星的口頭支持有什麼用，但是我依然對你們心懷無比的敬意」、「作為一個經歷64的人很感動，孩子們，我為中國有你們這樣的年輕人而驕傲」，也有支持者難免擔憂地說「左手寫的，防止被國安拉清單」。

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不意外地，其他中國人開始羞辱這些挺港的中國學生，在微博上說他們不是同窗，而是「行走的人民幣」並鼓動大眾舉報挺港中生，宣稱最高有50萬元獎金。

此外，昨天有中媒稱中大如戰時的敘利亞，中國學生在裡面處境悲慘。但有中國學生透露，中媒消息不可靠，學校現狀沒有那麼嚴重，內地生沒有全部撤離，也沒有全部撤離的必要，學校裡只要不去「前線」二號橋附近就沒事，很多當地人人很好，也沒有攻擊內地生。

多名中國人在網路上站出來撐香港。（圖翻攝自品蔥）

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