為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國多名大學生、畢業生撐香港 「自己人」喊舉報

多名中國人在網路上站出來撐香港。（圖翻攝自品蔥）

多名中國人在網路上站出來撐香港。（圖翻攝自品蔥）

2019-11-14 07:19:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學爆發警察攻入事件，與學生發生激烈衝突，造成數十人受傷，許多得知消息的中國他校學生在網路上留言挺香港，卻被其他中國「自己人」威脅舉報。

論壇「品蔥」上有人發起「大陸（全球）學校支持中大、城大」，獲得許多中國大學生、大學畢業者響應，在國家的壓迫下紛紛貼出自己的學籍證明，並表明支持香港字句，紛紛說「我並不相信零星的口頭支持有什麼用，但是我依然對你們心懷無比的敬意」、「作為一個經歷64的人很感動，孩子們，我為中國有你們這樣的年輕人而驕傲」，也有支持者難免擔憂地說「左手寫的，防止被國安拉清單」。

不意外地，其他中國人開始羞辱這些挺港的中國學生，在微博上說他們不是同窗，而是「行走的人民幣」並鼓動大眾舉報挺港中生，宣稱最高有50萬元獎金。

此外，昨天有中媒稱中大如戰時的敘利亞，中國學生在裡面處境悲慘。但有中國學生透露，中媒消息不可靠，學校現狀沒有那麼嚴重，內地生沒有全部撤離，也沒有全部撤離的必要，學校裡只要不去「前線」二號橋附近就沒事，很多當地人人很好，也沒有攻擊內地生。

多名中國人在網路上站出來撐香港。（圖翻攝自品蔥）

多名中國人在網路上站出來撐香港。（圖翻攝自品蔥）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
港人抗魔警 夜衝中大共存亡
2019-11-14 05:30

港人抗魔警 夜衝中大共存亡
城大生「死守校園」 台籍校長郭位神隱
2019-11-14 05:30

城大生「死守校園」 台籍校長郭位神隱
血糖失控易中風　控醣飲食這樣做

血糖失控易中風　控醣飲食這樣做
大三罷堵路 全港癱瘓瀕內戰
2019-11-14 05:30

大三罷堵路 全港癱瘓瀕內戰
警民衝突惡化 中國學生撤離香港
2019-11-14 05:30

警民衝突惡化 中國學生撤離香港
秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到

秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播