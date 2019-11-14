彈劾案證人爆料 川普曾詢問烏克蘭調查拜登狀況

2019-11-14 05:11:01

〔中央社〕美國國會針對總統川普「電話門」彈劾調查的公開聽證今天登場，證人駐烏克蘭大使泰勒首度透露，有官員聽到川普問起烏克蘭對他政敵拜登進行調查的狀況。這正是彈劾案的關鍵。

聯邦眾議院情報委員會展開對川普彈劾調查的歷史性公開聽證會後，泰勒（William Taylor）在作證時揭露這項引人注目新資訊，針對白宮意圖施壓烏克蘭調查民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）提出嚴厲指控。

請繼續往下閱讀...

川普被控在7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話時，施壓要烏克蘭政府調查可能成為他競選連任對手的拜登，以及拜登在烏克蘭一家能源公司任職的兒子韓特（Hunter Biden）。這起「電話門」醜聞引起民主黨國會議員發動彈劾調查。

民主黨指控川普濫用職權，扣住美國對烏克蘭的軍事援助，藉此施壓澤倫斯基調查拜登父子的黑資料。泰勒指出，川普給人的感覺是他關心對自己對手的調查更勝美國與烏克蘭的關係。

泰勒說，一位大使館官員最近告訴他，在川普打了那通爭議電話的次日，那位館員與美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）開會時，桑德蘭曾致電川普，可以聽到川普在電話中問到有關「調查」狀況如何，而桑德蘭回答「烏克蘭方面準備進行了」。

他又說，那位館員在他們通話結束後問起桑德蘭，川普對烏克蘭有何想法，「桑德蘭大使回答說，川普總統比較關心對拜登的調查」。

泰勒作證時也表示，他反對把美國提供烏克蘭軍事援助與烏克蘭調查拜登父子掛鉤。他說：「扣住（對他國）安全援助換取對方在美國國內政治活動上給予協助，是種瘋狂作法。我當時這麼認為，如今還是一樣。」

他也表示，川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）透過「非正規管道」，促使烏克蘭調查拜登父子，而這種非正規行動破壞了美國的正式外交政策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法