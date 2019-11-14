歐盟：香港1124選舉是民主訊號 應如期舉行

2019-11-14 01:43:01

〔中央社〕香港抗爭升級波及校園學生撤離，歐盟對外事務部今天表示，駐港機構正密切關注歐洲學生在香港情勢；另強調香港11月24日區議會選舉應如期舉行，這是攸關民主的重要訊號。

香港反送中抗議事件愈演愈烈，港警繼11日近距離朝示威者發射實彈後，昨天強闖香港中文大學校園與學生示威者發生暴力衝突，校方今天宣布，鑑於社會運動持續升溫，公共交通受到嚴重影響，校園多處設施遭受嚴重損毀，本學期「即時結束」，包括台灣在內不少學生陸續撤離。

請繼續往下閱讀...

香港「反送中」警民暴力衝突升級引發國際高度關注，歐洲聯盟對外事務部（EEAS）今天回覆中央社記者詢問，以發言人柯契姜琪克（Maja Kocijancic）名義表達對香港情勢的關切。

柯契姜琪克表示，香港中文大學及全香港持續發生暴力衝突，由於中文大學有錄取歐洲學生，因此歐盟駐香港辦事處正密切關注情勢，並與歐盟成員國駐港外交代表保持聯繫。

她重申歐盟基調，呼籲各方保持克制放棄暴力，以對話和解尋求解決方案，強調對暴力、武力以及抗議根源的全面調查，是紓解情勢的關鍵因素。

由於香港區議會選舉即將在11月24日舉行，外界有聲音認為港府可能取消選舉，歐盟今天則強調應盡一切努力確保選舉如期舉行，因為這將對行使「基本法」載明的民主權利和自由發出重要訊號。

此外，歐盟強調非常重視香港在一國兩制架構下被賦予的高度自治，歐盟與香港有著緊密的商業及文化關係，隨時準備支持香港政府和人民解決當前危機。（編輯：林治平）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法