彈劾調查公開聽證登場 證人質疑川普以私害公

2019-11-14 01:27:01

〔中央社〕美國國會針對總統川普「電話門」彈劾調查的公開聽證今天登場，證人美國駐烏克蘭大使泰勒表示，川普私人律師朱利安尼透過非正規管道幫川普獲得政治利益，危害對烏克蘭關係。

泰勒（William Taylor）在聯邦眾議院作證時表示，美國所以扣住對烏克蘭的重要軍事援助，直至基輔當局承諾調查川普的對手，「是由非正規政策管道推動，據我了解是由朱利安尼（Rudy Giuliani）主導」。

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他又說，美國促使烏克蘭總統承諾調查與民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）之子有關的能源公司，「顯示朱利安尼先生主導的非正規行動如何破壞了美國的正式外交政策」。

泰勒指出，他曾向行政部門表明自己的看法，即「藉由扣住（對他國）安全援助換取對方在美國國內政治活動上給予協助，是種瘋狂作法」。

民主黨掌控的眾院9月24日啟動彈劾調查，經過先前閉門聽證後，現在希望公開提出有力證據，證明川普濫用總統職權，施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）調查前美國副總統拜登之子韓特．拜登（Hunter Biden）。

拜登可能贏得初選代表民主黨角逐總統，成為川普對手。川普否認有任何不法

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