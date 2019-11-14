國家公園改善心理健康 價值等同183兆元

2019-11-14 01:11:02

〔中央社〕長期以來走出戶外被認為有助心理健康，包括可以舒緩壓力、改善睡眠與提升認知能力。最新研究則顯示，這類戶外公共空間可能也有利全球經濟。

根據澳洲格里菲斯大學（Griffith University）一群生態、心理和經濟學家組成的團隊，以全球規模估算，造訪國家公園對於心理健康的改善，價值約6兆美元（新台幣183兆元）。

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研究報告第一作者巴克利（Ralf Buckley）透過新聞稿表示，人們已經會為了紓壓去公園，但這類預防性療法的價值，過去從未以全球規模加以量化。

研究人員以抽樣調查澳洲人，以及在雷明頓（Lamington）國家公園和春溪（Springbrook）國家公園訪談作基礎，進行了3份涉及近2萬人的探索性研究，藉此量測造訪公園對生活品質有何影響。

研究人員利用建置完善的經濟模型進行估算，把這類好處換算成在澳洲和全球可以省下多少醫療保健費用。

他們估計，如果沒有戶外公園，心理健康不良會讓澳洲每年多支出1450億美元。

這份研究今天刊登在國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）。

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