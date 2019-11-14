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香港再傳示威者墜樓！黑衣男遭砍殺倒臥血泊

一名示威男子被發現倒臥血泊中。（圖擷取自反送中核實資訊）

一名示威男子被發現倒臥血泊中。（圖擷取自反送中核實資訊）

2019-11-14 00:46:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港荃灣13日晚間有示威者在葵福路被發現倒臥路面、鮮血直流，救護員在現場替他急救後緊急送醫治療，男子傷勢與確切受傷原因還有待調查。

反送中核實資訊指出，一名黑衣男子13日晚間10點33分被目擊到臥倒葵福路，疑似遭砍後才被丟下樓，肚皮明顯印有地磚痕跡，救護員到場時已無呼吸、心跳，手腳明顯骨折，《香港01》報導，傷者已送往仁濟醫院急救。

救護員到場時，傷者已失去呼吸心跳。（圖擷取自反送中核實資訊）

救護員到場時，傷者已失去呼吸心跳。（圖擷取自反送中核實資訊）

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