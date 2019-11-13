研究：女性晚上吃多會增加心臟病風險

美國哥倫比亞大學研究建議，女性晚間6點以後進食的卡路里，不應超過全天攝取總熱量的3成，否則不利心臟健康。（彭博檔案照）

2019-11-14 00:03:21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕習慣晚上吃多嗎？美國哥倫比亞大學最新研究發現，採行這種飲食模式的女性容易出現心臟問題，晚上6點以後多攝取的每1大卡，都讓心臟健康狀況相應下降，呼籲晚間進食卡路里占全天攝取總熱量最多3成。

受訪者為平均年齡33歲的112名女性，研究人員在研究展開前與1年後評估她們的心臟健康狀況，同時各花1個禮拜紀錄其當週飲食。結果發現：這些受訪女性多習慣在下午6時以後吃點東西，但把全天攝取熱量主力放在晚上者，心臟通常比較不好，血壓、體重也偏高，且血糖長期控制較差，而後兩者是心臟病的高風險因素。研究再針對晚間8時過後進食的飲食模式做分析，更進一步確定結論無誤。

請繼續往下閱讀...

不過，這項研究尚未登上任何具有學術地位的同儕審查期刊，預定先在16至18日於美國費城舉行的「美國心臟學會」（AHA）科學年會發表初步成果。

領導研究的哥大專家馬卡里姆（Nour Makarem）透過AHA新聞稿表示，藉由生活方式預防心臟病，過去焦點一直放在進食內容與進食量，但何時進食可能也相當重要。從新陳代謝、生理時鐘、「壓力荷爾蒙」皮質醇的日夜含量起伏、參與調節碳水化合物和脂肪代謝的胰島素分泌等各種生理機制來看，人體無法負荷晚上大餐，意味人類天生不該太晚進食；此外，晚間活動量較少，也讓我們吞下肚的熱量不被身體當成「能量」去消耗。所幸變換進食時間即可降低心臟病風險，是個「簡單可改的行為」。

美國北岸大學醫院冠狀動脈加護病房主任葛萊佛（Evelina Grayver）對這項結論毫不意外。美國倫諾克斯山醫院心臟科醫師布斯里（Satjit Bhusri）也覺得有道理，因「卡路里是即時能量」，他「一直建議病人晚餐低脂、低醣且要早點吃。」

事實上，哥大這項研究雖未探討男性，但過去相關研究已證實晚上吃大餐對任何人都不好：美國哈佛大學曾由1992年2.7萬名男子的飲食習慣發現，愛吃宵夜的男人罹患冠狀動脈心臟病之風險比不吃者多55％。土耳其學者2016年發表的期刊論文也說明，太晚吃會讓原本該在晚間放鬆的身體進入「高度警戒」狀態，可能是睡前應至少下降10％的血壓，受到進食釋放可提高血壓的皮質醇干擾所致。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法