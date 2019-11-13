香港人反抗》「三罷」第3天上水、元朗示威者遭丟磚 48人受傷

香港「反送中」大三罷示威持續進行中，市民今（13）日在多區發起堵路的不合作運動。（路透）

2019-11-13 23:07:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」三罷（罷工、罷市、罷課）持續進行，市民今（13）日發起多區堵路示威，稍早卻傳出在上水、元朗有示威者與不同政見市民發生衝突。上水數名市民對黑衣示威者狂砸磚塊，疑似擊中一名70歲男子，送醫治療後因腦部嚴重受創，情況不樂觀；元朗也傳出有年輕黑衣女子頭部遭重擊，當場鮮血直流送醫。

據《立場新聞》報導，香港三罷持續進行，市民今（13）日在多區發起堵路示威，稍早卻傳出在上水、元朗，皆有示威者遭不同政見市民攻擊。在上水有數名「反暴力」的市民對黑衣示威者狂砸磚塊，並手拿鐵桿作勢攻擊，過程中不斷呼喊「死曱甴走啦（死蟑螂滾啦）」。

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現場有一名老翁疑似遭磚塊擊中倒在地上，送威爾斯親王醫院（Prince of Wales Hospital）治療後，因腦部嚴重受創，正在外科加護病房觀察，存活機率渺茫。

此外，在元朗也有一名黑衣少女頭部遭重擊，當場鮮血直流，現場人士不斷要求黑衣示威者離開，在一旁錄影的女性也不斷要旁邊的示威者「先走」，以保護他們的安全。

據悉，根據香港醫管局聲明，13日凌晨0時起至晚間5時，共有48人受傷送醫，包括男性34名及女性14名，威王醫院1人病情危急、仁濟醫院1人病情嚴重，其中19人已出院療養。

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