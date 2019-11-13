荷蘭高速公路速限大降減排 首相：爛措施

荷蘭政府宣布，明年起高速公路最高速限將大幅調降，從每小時130公里減至每小時100公里，以減少汙染物氮氧化物的排放量。（歐新社）

2019-11-13 22:41:16

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭政府宣布，明年起高速公路最高速限將大幅調降，從每小時130公里減至每小時100公里，以減少汙染物氮氧化物的排放量，首相呂特（Mark Rutte）表示，這是一項「爛措施」，但有必要。

綜合外媒報導，今年5月，荷蘭最高行政法院裁定，政府的排放政策違反歐盟規定後，荷蘭政府正努力減少氮氧化物的排放量，調降速限就是其中一項措施，大部分高速公路的最高速限自每小時130公里減至每小時100公里，但晚間7時隔日凌晨6時，允許車輛速限可達每小時130公里。

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呂特領導的自由民主人民黨（VVD）反對調降車速，VVD在2012年成功爭取讓大部分高速公路的最高速限提高到每小時130公里。呂特今（13）日在記者會表示，他「對（時速）130消失感到難以置信」，「沒有人喜歡」，這是一項「爛措施」，但他說，有必要「阻止荷蘭停止發展」。

法院今年5月指出，荷蘭政府批准建築和農業許可證的規則，違反了歐盟自然保護區免受氨、一氧化二氮等氣體汙染的規定，迫使不少大型基礎設施計畫暫停。

呂特的內閣一直在尋找減少汙染物的解決方案，先前要求農民改變工作方式，以及改變牲畜飼料，數千農夫為此開著曳引機上街抗議，導致荷蘭交通大堵塞。

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