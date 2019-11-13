激似「洋娃娃」！6歲大眼妹選美奪冠 網友：好想生一個

泰國日前舉辦的「Mister and Missteen Thailand」兒童選美比賽，經過才藝、走秀及外型等評比後，最後由擁有「洋娃娃般」精緻五官的6歲女童芙瑞雅（Baifern Freya）脫穎而出、成功奪冠！（圖擷取自臉書）

2019-11-13 22:42:38

〔即時新聞／綜合報導〕泰國日前舉辦的「Mister and Missteen Thailand」兒童選美比賽，經過才藝、走秀及外型等評比後，最後由擁有「洋娃娃般」精緻五官的6歲女童芙瑞雅（Baifern Freya）脫穎而出奪冠！

綜合外媒報導，6歲的芙瑞雅現居春蓬府（Chumphon），身高約120公分、體重20公斤，不僅五官十分精緻，更擁有一雙水靈靈的大眼，她平時擔任童裝模特兒，有許多廣告及走秀經驗，面對鏡頭完全不會緊張。

請繼續往下閱讀...

從決賽的照片可以看到，芙瑞雅化著成熟妝容，身穿一襲水藍半透明洋裝、腳踩亮片厚底高跟鞋，走秀時不但大方自然，還不忘回眸一笑，展露甜美笑容，最後從眾參賽者中脫穎而出、成功奪冠。

芙瑞雅的臉書粉專擁有2.1萬粉絲，能在上面看到她的日常工作照，卸掉「超齡濃妝」的她，不僅顯得活潑可愛，一雙眼睛也更天真澄澈，讓許多網友直呼「想生這種女兒」！

雖有網友質疑，過早讓孩子化妝可會傷害她們的肌膚，甚至抨擊兒童選美比賽是在「滿足戀童癖者」；不過更多網友認為，雖然化妝可能對孩子造成傷害，但從小讓孩子參加表演、比賽訓練台風，能增強他們的自信心、對未來很有幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法