為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

激似「洋娃娃」！6歲大眼妹選美奪冠 網友：好想生一個

泰國日前舉辦的「Mister and Missteen Thailand」兒童選美比賽，經過才藝、走秀及外型等評比後，最後由擁有「洋娃娃般」精緻五官的6歲女童芙瑞雅（Baifern Freya）脫穎而出、成功奪冠！（圖擷取自臉書）

泰國日前舉辦的「Mister and Missteen Thailand」兒童選美比賽，經過才藝、走秀及外型等評比後，最後由擁有「洋娃娃般」精緻五官的6歲女童芙瑞雅（Baifern Freya）脫穎而出、成功奪冠！（圖擷取自臉書）

2019-11-13 22:42:38

〔即時新聞／綜合報導〕泰國日前舉辦的「Mister and Missteen Thailand」兒童選美比賽，經過才藝、走秀及外型等評比後，最後由擁有「洋娃娃般」精緻五官的6歲女童芙瑞雅（Baifern Freya）脫穎而出奪冠！

綜合外媒報導，6歲的芙瑞雅現居春蓬府（Chumphon），身高約120公分、體重20公斤，不僅五官十分精緻，更擁有一雙水靈靈的大眼，她平時擔任童裝模特兒，有許多廣告及走秀經驗，面對鏡頭完全不會緊張。

從決賽的照片可以看到，芙瑞雅化著成熟妝容，身穿一襲水藍半透明洋裝、腳踩亮片厚底高跟鞋，走秀時不但大方自然，還不忘回眸一笑，展露甜美笑容，最後從眾參賽者中脫穎而出、成功奪冠。

芙瑞雅的臉書粉專擁有2.1萬粉絲，能在上面看到她的日常工作照，卸掉「超齡濃妝」的她，不僅顯得活潑可愛，一雙眼睛也更天真澄澈，讓許多網友直呼「想生這種女兒」！

雖有網友質疑，過早讓孩子化妝可會傷害她們的肌膚，甚至抨擊兒童選美比賽是在「滿足戀童癖者」；不過更多網友認為，雖然化妝可能對孩子造成傷害，但從小讓孩子參加表演、比賽訓練台風，能增強他們的自信心、對未來很有幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
23歲大學生杜日荷摘下「蒂芬妮越南小姐」后冠！
2019-01-21 23:45

23歲大學生杜日荷摘下「蒂芬妮越南小姐」后冠！
入圍毛豆小姐決賽 泰籍陽光美少女：來台最特別學習經歷
2018-10-25 18:13

入圍毛豆小姐決賽 泰籍陽光美少女：來台最特別學習經歷
粉鑽礦區瀕絕礦 富藝斯秋拍重點登場

粉鑽礦區瀕絕礦 富藝斯秋拍重點登場
變性人選美大賽 泰國「Angelababy」摘后冠 !
2017-08-26 20:29

變性人選美大賽 泰國「Angelababy」摘后冠 !
泰國變性人選美 亮麗登場
2016-05-15 06:00

泰國變性人選美 亮麗登場
秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到

秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到
泰選美冠軍跪謝母恩 爆出學歷造假醜聞
2015-10-29 19:02

泰選美冠軍跪謝母恩 爆出學歷造假醜聞

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播