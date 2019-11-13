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兄妹亂倫生6孩 怕關係曝光勒死2子判終生監禁

英國一對同父異母的兄妹擔心自己亂倫生子之事會被發現，親手勒死2兒，還逼迫其餘4名孩子吞下藥物，所幸最終4名孩子倖存，這對狠心的兄妹也被警方逮捕，於昨（12日）被判處終生監禁。（圖擷取自「South Yorkshire Police」臉書）

英國一對同父異母的兄妹擔心自己亂倫生子之事會被發現，親手勒死2兒，還逼迫其餘4名孩子吞下藥物，所幸最終4名孩子倖存，這對狠心的兄妹也被警方逮捕，於昨（12日）被判處終生監禁。（圖擷取自「South Yorkshire Police」臉書）

2019-11-13 17:44:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國5月發生一起殘忍命案，一對同父異母的兄妹擔心自己亂倫生子之事會被發現，試圖將生下來的6名子女全都殺死。在勒死最年長的14歲與13歲兒子後，還逼迫其餘4名孩子吞下藥物，所幸最終4名孩子倖存，這對狠心的兄妹也被警方逮捕，於昨（12日）被判處終生監禁。倖存的孩子們傷心表示，希望兩人能「入獄300年」。

綜合媒體報導，這起事件發生在英國南約克郡的謝菲爾德市（Sheffield），35歲女子芭菈絲（Sarah Barrass），與37歲同父異母哥哥馬欽（Brandon Machin），兩人從10幾歲開始就不斷發生性行為，陸續生下6名子女，但芭菈絲一直對外宣稱自己是單親媽媽，從未透露孩子父親是誰。

然而獨自照顧小孩的芭菈絲經濟壓力很大，當地社會局曾多次關切她家，更經常詢問她「孩子的父親到底是誰」，讓芭菈絲擔心亂倫的真相早晚會曝光，故而和馬欽計畫殺光所有的孩子。在此之前，他們曾多次和孩子說「你們的生命是我賦予的，我當然可以帶走它」等話，並於5月23日晚間將13歲的兒子特里斯坦（Tristan）和14歲的布雷克（Blake）用塑膠袋套頭，再勒住脖子悶死，還逼迫其餘4名孩子服藥，所幸藥物沒有立即取走他們的性命，4名孩子順利存活。

本案於昨（12日）開庭，芭菈絲和馬欽兩人被分別以兩項殺人罪、四項殺人未遂罪以及一項預謀殺人罪起訴。雖然倖存的4名孩子目前受到良好的照顧，但父母殘忍的行為已在他們心中留下陰影，甚至其中1名孩童擔心自己以後也會變成殺人犯，強烈希望法官能判決父母「入獄300年」。最終，謝菲爾德刑事法院（Sheffield Crown Court）判處兩人終生監禁，並至少需服刑35年。

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