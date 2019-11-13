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香港中大淪戰場 港警：共射1567枚催淚彈、逮捕142人

港警昨日強攻中大校園，學校淪為戰場。警方今證實，昨日共發射1567枚催淚彈、1312發橡膠彈等等，過程共逮捕了142人。（法新社）

港警昨日強攻中大校園，學校淪為戰場。警方今證實，昨日共發射1567枚催淚彈、1312發橡膠彈等等，過程共逮捕了142人。（法新社）

2019-11-13 17:18:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民昨日（12日）發起堵路行動，一早與港警在香港中文大學2號橋對峙，鎮暴警察下午強入校園，狂射大量催淚彈與橡膠子彈，造成60多人受傷。警方於今日（13日）下午召開記者會證實，昨日共發射1567枚催淚彈、1312發橡膠彈等等，過程共逮捕了142人，包括97男45女，年齡介於14至50歲間，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警等罪名。

綜合港媒報導，警察公共關係科總警司謝振中、高級警司江永祥、以及李桂華及汪威遜等今日下午4時召開記者會，回應媒體問題。江永祥表示，在昨日一共使用1567發催淚煙，1312發橡膠彈，380發布袋彈，126發海綿彈。

謝振中表示，警方昨午一度承諾撤離2號橋，但示威者繼續燃燒雜物和投擲汽油彈，背信的不是警察而是示威者，中大校方作出的擔保，警方也給予空間去兌現，但最後都落空。謝振中反問，為何警方不讓示威者向吐露港公路投擲雜物，卻要受到外界批評。汪威遜則強調，吐露港公路是新界區南北主要幹道，警方行動目的只有一個，就是防止有人向橋下投擲雜物。

謝振中指出，校園從來不是無法地帶，不斷有人衝擊及汽油彈，警方警告無果下，為保護吐露港公路不被堵塞，才採取行動。謝振中稱，不是警方不從中大撤退，而是示威者步步進逼，並讓衝突升級，又說中大校長段崇智與一批黑衣人向警方防線走近，才會發射催淚彈。

江永祥證實，為保護中大中國學生人身安全，警方今早出動巡邏船載這批學生前往安全地點。

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