香港示威活動能和平落幕？《金融時報》：只剩這個方法....

《金融時報》今日發出題為「香港政府已失去合法性」的文章報導，並在文末認為，現在能夠使香港抗爭活動和平落幕的唯一方法，就是中國政府以可見的方式妥協，讓香港普選特首。（路透）

2019-11-13 17:23:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港已連3日發起「三霸」行動、情勢緊張，今日《金融時報》發出題為「香港政府已失去合法性」的文章報導，並在文末認為，現在能夠使香港抗爭活動和平落幕的唯一方法，就是中國政府以可見的方式妥協讓香港普選特首。

《金融時報》 今日指出，連續幾個多月的示威運動，雙方都已達臨界點，且香港政府和中國政府都低估了示威者的決心，提出的讓步太小也太遲。香港特首林鄭月娥一直到出現了流血事件後，才正式撤回條犯條例，也無意向示威者釋放「唯有暴力才能取得成果」的訊息。

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報導接著分析，失去民眾支持的合法性後，港府走向警察管治，在政治問題得不到政治解決的情況下，警方則用武力去管治已經無法管治的城市，於是導致局勢升級、惡性循環；報導稱，香港現在面對的不是治安問題，而是法治問題。

報導在最後指出，唯一能使抗爭和平結束的唯一出路是「讓香港普選特首」；該篇文章稱雖然此事機會渺茫；且若真的給予香港普選，會讓中國政府覺得向暴力妥協，也成為中國其他地區的參考對象，不過，目前這是能避免中國血腥軍事鎮壓危機的唯一出路。

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