為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

香港示威活動能和平落幕？《金融時報》：只剩這個方法....

《金融時報》今日發出題為「香港政府已失去合法性」的文章報導，並在文末認為，現在能夠使香港抗爭活動和平落幕的唯一方法，就是中國政府以可見的方式妥協，讓香港普選特首。（路透）

《金融時報》今日發出題為「香港政府已失去合法性」的文章報導，並在文末認為，現在能夠使香港抗爭活動和平落幕的唯一方法，就是中國政府以可見的方式妥協，讓香港普選特首。（路透）

2019-11-13 17:23:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港已連3日發起「三霸」行動、情勢緊張，今日《金融時報》發出題為「香港政府已失去合法性」的文章報導，並在文末認為，現在能夠使香港抗爭活動和平落幕的唯一方法，就是中國政府以可見的方式妥協讓香港普選特首。

《金融時報》 今日指出，連續幾個多月的示威運動，雙方都已達臨界點，且香港政府和中國政府都低估了示威者的決心，提出的讓步太小也太遲。香港特首林鄭月娥一直到出現了流血事件後，才正式撤回條犯條例，也無意向示威者釋放「唯有暴力才能取得成果」的訊息。

報導接著分析，失去民眾支持的合法性後，港府走向警察管治，在政治問題得不到政治解決的情況下，警方則用武力去管治已經無法管治的城市，於是導致局勢升級、惡性循環；報導稱，香港現在面對的不是治安問題，而是法治問題。

報導在最後指出，唯一能使抗爭和平結束的唯一出路是「讓香港普選特首」；該篇文章稱雖然此事機會渺茫；且若真的給予香港普選，會讓中國政府覺得向暴力妥協，也成為中國其他地區的參考對象，不過，目前這是能避免中國血腥軍事鎮壓危機的唯一出路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
港水警船、巴士載運撤離 要中國學生「能走的都走」
2019-11-13 15:35

港水警船、巴士載運撤離 要中國學生「能走的都走」
香港衝突升級 港府宣布全港學校明日停課！
2019-11-13 15:21

香港衝突升級 港府宣布全港學校明日停課！
血糖失控易中風　控醣飲食這樣做

血糖失控易中風　控醣飲食這樣做
香港危機驟升！ 傳解放軍軍機在中大上空盤旋 港警助中國學生撤離
2019-11-13 15:13

香港危機驟升！ 傳解放軍軍機在中大上空盤旋 港警助中國學生撤離
香港網友PO港媒「大三罷」報導比報照 媒體立場見分曉
2019-11-13 15:06

香港網友PO港媒「大三罷」報導比報照 媒體立場見分曉
秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到

秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播