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港警圍攻中大火力恣意狂瀉 校園內竟拾獲2356枚彈殼

港警圍攻中大，在4小時內狂射大量催淚彈、橡膠子彈等，校園已經拾獲各式彈殼高達2356枚。（歐新社）

港警圍攻中大，在4小時內狂射大量催淚彈、橡膠子彈等，校園已經拾獲各式彈殼高達2356枚。（歐新社）

2019-11-13 14:57:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港鎮暴警昨（12日）晚圍攻中文大學，意圖強行入校抓人，4小時內狂射大量催淚彈、橡膠子彈等，校園淪為戰場，有反送中團體爆料，從昨晚開始，已經拾獲各式彈殼高達2356枚。

綜合媒體報導，近500名香港鎮暴警察昨晚強攻入中文大學，令校園淪為戰場，釀成50多人受傷，中大校長段崇智出面協調未果，也慘遭港警催淚彈伺候，有校園臨時救護站負責人表示，在衝突期間收到至少119起學生求助個案，更傳出有人頭部中彈不省人事，不少學生燒傷、脫臼，被後送至體育館救治。

有反送中推特「antiELAB」po出滿滿的彈殼，稱這些都是在中大校園所拾獲的，統計後高達2356枚包含催淚彈、橡膠子彈在內的各式彈殼，財經評論人士秦鵬直言：「之前5個月發射的催淚彈總共也不過3000枚，昨天為了攻占中大，竟然發射2356枚子彈」，痛批「中共這是怕什麼？」

圍攻中大事件也引發各界關注，總統蔡英文也批，警察的存在是為了保護人民，當警察不再保護人民，政府不再為人民著想，這樣的政府，必將失去人民的信賴，呼籲國際出面，關心香港失控的情勢。

在衝突期間傳出有人頭部中彈不省人事，不少學生燒傷、脫臼，被後送至體育館救治。（路透）

在衝突期間傳出有人頭部中彈不省人事，不少學生燒傷、脫臼，被後送至體育館救治。（路透）

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