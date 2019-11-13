詭異！ 恆星以破紀錄高速飛離銀河系 竟是超大黑洞作祟...

人類史上第一張黑洞照片，示意圖，與當事黑洞無關。（資料照，中研院提供）

2019-11-13 14:46:12

〔即時新聞／綜合報導〕史上首張黑洞照片雖於去年出爐，但人類對黑洞的了解依舊如管中窺豹，天文學家最新發現，一顆恆星正以每小時600萬公里的破紀錄速度穿越銀河系，預計將在1億年後永遠離開銀河系，而其不尋常的高速竟來自一顆超巨大黑洞的作用。

根據《CNN》報導，週二（12日）發表於《皇家天文學會月刊》（MNRAS）的研究顯示，一顆距離地球約2萬9000光年的恆星，現正以高於已知恆星均速10倍的超高速度穿越銀河系，換算下來約為光速的0.006倍。

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研究主要作者，澳大利亞國立大學（ANU）天文學與天體物理學研究所教授科斯塔（Gary Da Costa）興奮地表示，在ANU賽丁泉天文台發現這顆恆星後，天文學家在進行後續測量與路徑追蹤時，發現其正以極度不尋常的高速軌跡移動。

研究共同作者諾德蘭德教授（Thomas Nordlander）指出，這顆恆星原為雙星系統的其中一顆，該系統在約500萬年前遭遇一個比太陽大420萬倍的巨大黑洞，導致系統內其中一顆恆星直接被吞噬，另一顆則被「踢飛」，而以極高的速度遠離銀河系中心，最快將在1億年後完全離開銀河系範圍。

諾德蘭德表示，該團隊在深入追蹤後發現，這顆恆星是少數肯定來自銀河系中心的星體，如今卻被巨大黑洞噴出銀河系外，為相關理論提供了重要的證據。

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