香港中大一夜血淚 目擊教師長文還原現場

香港中文大學學生奮力抵抗港警，在校園內與港警展開攻防戰。（法新社）

2019-11-13 13:41:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學迎來血腥與令人膽寒的暴力一夜；港警進攻校園、暴力壓制含校內學生在內的示威者一事引起各界憤怒撻伐，中大校長段崇智出面協調未果，也慘遭港警催淚彈伺候。在場目睹一切的大學教師譚蕙芸在中大辦公室透過臉書還原當晚校內慘況及段崇智交涉過程，讓人看了直呼心痛。

譚蕙芸12日全程待在校園，目睹師生與警方拉鋸過程；她表示，當日學生的防線已退到校內百米後，港警則節節逼近，侵入校內。校方在下午曾派人調停，但警方只願意退後一點，還在校園範圍留下5至6名警員，教職員也一度與警方理論，卻遭港警以「黑衣人不離開，我們一定不離開」為由回拒，學生因此將防線推進，雙方攻防約半小時，最終警察衝入校園作出拘捕，並長驅校園內300米，在運動場上開槍並發射催淚彈。學生焚燒一輛警車回應，不少校外校友和手足見師生勢單力薄，立即回防中大。

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譚蕙芸本人下午即遭胡椒噴霧波及，晚間則遭帶有催淚化學成分的水泡車「由頭到腳」全身噴濕，皮膚產生火燒般的灼熱感。她表示，傍晚段崇智前來與警方協調防線一事未果，學生則呼籲校長可以協調釋放被捕同學。段崇智上二號橋向警方協調時，學生即發出「光復二號橋」訊號，與段崇智一同往警方處前進，遭港警以「暴徒」稱呼，指段崇智後面「很多暴徒帶著武器」，現在「不是談判和對話的時候」。

譚蕙芸表示，協調期間，有學生以雷射光照射警方防線，港警丟擲催淚彈回應，雙方展開衝突；數百名學生使用有限資源自製武器與策畫戰略，抵擋住警方增援人力，漸漸收復二號橋，圍觀市民發出歡呼。但衝突期間不少學生燒傷、脫臼，被手足送回體育館救治。

譚蕙芸指，副校長曾出面表示校方和警方達成休戰協議，但因場面混亂未受注意；沒想到警方在同意休戰的同時，也從後方調度水炮車前來向民眾發射。

譚蕙芸描述，混亂後警察雖暫時撤離，但反送中示威者的情緒已被警方挑起，學生、校友、市民徹夜留守中大。許多網友紛紛感謝譚蕙芸的整理，並在下留言為反送中示威者祈福。

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