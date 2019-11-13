川普彈劾調查公開聽證將登場 電視直播能看到什麼？

美國聯邦眾議院針對總統川普「電話門」彈劾調查的公開聽證明天登場，將有多家媒體進行直播。（路透）

2019-11-13 18:18:25

〔中央社〕美國聯邦眾議院針對總統川普「電話門」彈劾調查的公開聽證明天登場，多家電視台將全程現場直播。公開聽證炒得沸沸揚揚，觀眾透過直播，能看到什麼？

●民主黨為何舉辦公開聽證？

民主黨掌控的眾院9月24日啟動彈劾調查，經過先前的閉門聽證後，現在希望公開提出有力證據，證明川普濫用總統職權，施壓烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskiy）調查前美國副總統拜登（Joe Biden）之子韓特．拜登（Hunter Biden）。

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拜登可能贏得初選代表民主黨角逐總統，成為川普對手。

民主黨希望，如果他們選擇正式彈劾川普，能獲得最大的民意支持。他們可能在12月正式彈劾川普，但接下來還得過川普所屬共和黨掌控的聯邦參議院那關。

眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）表示，電視聽證會「將是美國人自行評斷證人的機會」，民主黨人希望呈現川普政府官員扣住對基輔的安全援助，且在川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）協助下，以川普可能在白宮會見澤倫斯基的「川澤會」為誘餌，試圖讓烏克蘭答應川普要求。

川普否認任何不法

●民主黨打算怎麼證明彈劾有理？

民主黨人邀請3位先前出席閉門聽證的外交人員出席公開聽證，講述他們對川普和朱利安尼與烏克蘭往來之事知道什麼、或聽過什麼。證人將接受委員會律師、主席謝安達及共和黨籍議員等人問話。

民主黨人將請這些外交人員，講述他們對7月25日川普與澤倫斯基通電話前後的事件有多少了解。根據白宮電話錄音紀錄，川普施壓澤倫斯基，要他調查與2016年選舉有關但無事實根據的陰謀論、民主黨一台電腦伺服器，以及韓特曾任董事的烏克蘭能源公司。

●證人有誰？

包括美國駐烏大使泰勒（William Taylor）、負責烏克蘭事務的副助理國務卿肯特（George Kent）、前駐烏大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）都將出席。

泰勒被視為能舉出對川普不利證據的重要證人。泰勒不滿對烏援助以及川澤白宮會因政治理由延宕，眾院調查公布泰勒今年稍早的簡訊寫道：「為政治活動拖延安全援助實在荒唐。」

尤凡諾維契曾表示，她遭到朱利安尼責難後，被拔除大使之職。她說，朱利安尼的生意夥伴「或許覺得，我們在烏克蘭的反貪政策擋了他們財路」。

民主黨還可能請其他證人出席，共和黨也已敦促韓特．拜登以及促成此次彈劾調查的吹哨者作證。

民主黨可拒讓共和黨證人出席，謝安達先前表示，不希望聽證會變成在調查拜登父子或報復吹哨者，暗示可能阻止共和黨請韓特與吹哨者出席。

●共和黨打算怎麼回應？

共和黨人形容民主黨領導的彈劾調查是政爭。共和黨希望為收看聽證會的美國人提供不同論述，把川普在這些事件中的角色壓縮到最小，盡量讓人對證人的證詞產生懷疑。

而共和黨早就開始這麼做了。他們批評尤凡諾維契被拔官根本是次要議題，而其他證人對關鍵事件的了解也多半是第三手資訊。

共和黨某官員告訴路透社：「他（泰勒）承認他沒有第一手或第二手的了解，民主黨卻把他塑造成這整個彈劾企圖中的明星證人。」

共和黨人預料會主張烏克蘭官員並未覺得遭到施壓，因為川普要求「幫忙」時，他們甚至不知道3億9100萬美元的安全援助被扣住。共和黨也強調，烏克蘭從沒宣布要進行川普希望的調查，而澤倫斯基也曾說過，不覺得受到川普「逼迫」。

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