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談香港抗爭 謝志偉：台灣應少點「讀書人」多點「知識分子」

香港中文大學學生與反送中示威者在校內築起障礙物，以此防禦港警的攻擊。圖為昨日情況。（法新社）

香港中文大學學生與反送中示威者在校內築起障礙物，以此防禦港警的攻擊。圖為昨日情況。（法新社）

2019-11-13 10:19:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中「大三罷」行動仍在持續，中文大學淪戰場，不少抗爭學生遭港警打傷，警察進攻校園一事引爆各界撻伐聲浪。對此，我國駐德大使謝志偉在臉書上針對香港現況，以童年回憶和《儒林外史》故事比喻，建議台灣應少點「讀書人」，多點「知識分子」，以此震攝「北京屠夫」對香港大學知識分子的暴行。

謝志偉回憶，小時犯錯，總會受到母親以「讀冊是讀到兜位去？」、「讀册讀去卡胛屏啊」嚴厲責罵，儘管母親未受教育，但對身為「讀書人」的自己其實是有「知識分子」的期待。謝志偉表示，一次犯錯，捱了母親一記耳光，又使長大後的他聯想到〈范進中舉〉中，岳父胡屠夫給女婿范進的一巴掌；儘管《儒林外史》旨在諷刺官場、科舉腐朽，但謝志偉解釋，這些「失心瘋」的「士大夫」在清末漸漸轉成為「決心死」而力抗朝廷的「知識分子」。

謝志偉指，自此，對外「書生報國」與對內「書生叛國」與「抗日」、「反蔣」等事件交插而行；而國共分據時期，攏絡「讀書人」、要脅「知識分子」的手法也是相同的，大學正是主戰場，在台灣，依附黨國的「抓耙仔」不乏學生教授，但幸與黨國相抗的學生教授人數也不遑多讓，更舉例殷海光、彭明敏、李筱峰等知識分子。

謝志偉嘆，現今香港一群年輕知識分子正力抗老奸巨滑、心狠手辣的「屠夫」；向來反解嚴，反民主、反廢核、反綠能、反台灣的「讀書人」，不知為何總對香港種種現況視若無睹，甚至冷嘲熱諷，兼為「老共」遮羞？

至於心急如焚的台灣人能作什麼？謝志偉認為，想抗中保台的台灣人，「撐香港」責無旁貸，台灣應多一點「知識分子」，少點「讀書人」，必能震攝「北京屠夫」對香港知識分子暴行。他也透漏，德國國會議員相當積極的在關心反送中事件，明天與德國國會議員會面，必定會談此議題。

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