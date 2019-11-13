宛若上班「強迫打卡」！中國三自信徒進教堂得按指紋刷臉

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌去年曾報導，新疆烏魯木齊一處政府管控的三自教堂被加裝人臉識別系統核查進入者身分，未料卻傳出此一手段開始擴展至全國其他地區施行。（圖翻攝自《寒冬》官網）

2019-11-13 11:44:50

〔即時新聞／綜合報導〕長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌去年曾報導，新疆烏魯木齊一處政府管控的三自教堂被加裝人臉識別系統核查進入者身分，未料卻傳出此一手段開始擴展至全國其他地區施行，宛若「上班打卡一樣」。

《寒冬》報導，湖北省黃石市牧羊堂10月放置2台生物識別裝置，信徒想進教堂得排隊按指紋刷臉。據稱該市另一官辦教堂天恩堂也有相關設備核查信徒。

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報導表示，有信徒透露，當地基督教兩會1個多月前要求該市各三自教會聚會點收取信徒指紋，並記錄其個人與家庭訊息，這樣一來，不只信徒個人被跟監，家人恐受牽連，甚至親屬若為公務員、黨員，可能會有處罰或不利升遷。

報導指出，該市楠竹林社區一處三自聚會點9月底也實施，負責人說信徒週日在教堂聚會都得按指紋，像是「上班打卡」般，就能掌握誰有來沒來。

報導提到，黃石市基督教兩會解釋，採集指紋與人臉訊息是今年重要工作，利於監控官辦教堂聚會情形與人數，並警告未在系統中登入自己的個資，以後不得進入。

報導提及，有信徒認為，政府是藉機進一步控制各地三自信徒；且三自教堂信徒看似被允許聚會，但入侵性監控系統早已深入其中，有的敬拜場所洗手間還被裝上攝影機。

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