美中第一階段貿易協定 川普：接近達成

2019-11-13 04:11:02

〔中央社〕美國總統川普今天表示，和中國的第一階段貿易協定已經接近達成，「很快就會達成」，但只有在對美國、美國勞工與企業有利時，才會接受這項協定。

川普今天在有112年歷史的紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）發表演說，花了相當篇幅大談自己上任3年來的經濟成效與創造的就業機會。

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談到中國時，川普表示，在他上任之前，華府政客多年來袖手旁觀、無所作為，放任中國洗劫美國企業、竊取智慧財產權，以犧牲美國企業為代價補貼自身產業，並傾銷商品，導致許多美國工廠關閉，現在「我們已經改變這樣的情況，大為改變」。

川普也再次將責任歸咎於前任美國總統。他隨後表示，美國工作與財富遭到竊取的日子已經結束，美國採取史上最嚴厲的行動對付中國的貿易濫用，中國也為此付出數以十億計美元關稅，他們正歷經半個多世紀來最糟糕的一年，供應鏈受損。

川普指出，中國急欲達成協定，但「我們才是決定是否要達成協定的一方」，「已經很接近了」，第一階段貿易協定「可能很快就會達成」。但他也表示，只有在對美國、對美國勞工與企業有利的情況下才會接受這項協定。（編輯：陳政一）

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