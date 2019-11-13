憂港中大成精神堡壘 前校長到場盼勸離示威者

2019-11-13 00:37:02

〔中央社〕香港中文大學二號橋對峙從上午持續至入夜，昨晚10時30分，前校長沈祖堯突然現身勸說學生與示威者離去，稱港警已同意撤離；但學生們認為是「狼來了」，仍堅守陣地繼續對峙。

鑑於中大的對峙，展現出堅拒港警「自由心證」搶闖大學校園抓人的決心，網友昨傍晚發起「18區開花、聲援中大」行動，盼藉此分散港警人力、避免強攻中大，還有人號召築人鏈、從山下遞送物資進中大聲援示威者。

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綜合香港各媒體報導，帶著全罩式防毒面具的中大前校長沈祖堯，昨晚抵達二號橋的衝突現場後，向在場學生與示威者表示，校長段崇智已跟警方協議，警方會退出校園，同時學生也不要投擲雜物、汽油彈，並希望學生離開現場、和平散去。

對於在場學生質疑港警的承諾是「狼來了」，沈祖堯指出，警方暫時不會發射催淚彈，且不希望校園成戰場，希望大家和平散去；而早前在中大被捕的5名同學，有3人是中大學生，其中3人已經保釋，另外2人正在就醫。

沈祖堯最後稱：「他已說完他要說的話」。隨即轉身離開前往中文大學體育中心，探視在保健室裡頭接受治療的受傷學生與示威人士，未再回應在場傳媒或學生的任何提問。

由於昨晚港警曾當著校長段崇智與校方管理層的面，朝學生防線狂射近10分鐘催淚彈與橡膠子彈，導致現場學生與示威者難以相信沈祖堯所稱的「警方承諾」，決定繼續堅守二號橋防線，並築起火路障。

對此，港警昨深夜再發聲明指控稱：有人向吐露港公路投擲硬物和汽油彈，危害其他道路使用者的安全，阻礙緊急服務。在多次警告無效後，在別無選擇的情況下使用最低所需武力，包括以水炮車協助離開現場。

至於「18區開花、聲援中大」行動，昨晚起，銅鑼灣、旺角、大埔、天水圍、太子、將軍澳、元朗等地均有黑衣示威者現身抗議。九龍塘已先閉門的又一城商場，昨晚7時許，有示威者打破玻璃進入商場內，對中庭耶誕樹投擲燃燒彈；至近11時，又再闖入破壞美心集團旗下餐廳。

進入今天零時後，銅鑼灣SOGO百貨有示威者與港警對峙，太子一帶則有上百名示威者築起傘陣、準備抵擋港警的催淚彈攻擊；防暴警察則繼續採密集發射催淚彈與橡膠子彈，試圖強力驅離示威民眾。（編輯：林克倫）

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