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悚！女患者到婦產科例行檢查 慘遭醫師「絕育」

美國維吉尼亞州（Virginia）驚傳一名執業30年的男婦產科醫生，多年來不僅擅自替女患者進行「絕育手術」，還曾在1天內進行30台手術！遭聯邦調查局調查後，於近日被捕、被控8起醫療疏失。（圖擷取自推特）

美國維吉尼亞州（Virginia）驚傳一名執業30年的男婦產科醫生，多年來不僅擅自替女患者進行「絕育手術」，還曾在1天內進行30台手術！遭聯邦調查局調查後，於近日被捕、被控8起醫療疏失。（圖擷取自推特）

2019-11-12 22:12:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州（Virginia）驚傳一名執業30年的男婦產科醫生，多年來不僅擅自替女患者進行「絕育手術」，還曾在1天內進行30台手術！遭聯邦調查局調查後，於近日被捕、被控8起醫療疏失。

綜合外媒報導，維吉尼亞州法院文件指出，當地69歲的婦產科醫生帕瓦茲（Javaid Perwaiz）被控未經患者同意，對患者進行子宮切除術等「不必要」手術在8日被捕。

聯邦調查局（FBI）自2018年9月接獲醫院工作人員「檢舉」後，對帕瓦茲展開調查，據調查，他2012年應替檢查出「癌前病變」的患者進行「腹腔鏡手術以切除卵巢」時，竟偷偷為她進行「子宮切除手術」，甚至在過程中刺破她的膀胱，使她引發敗血症、住院6天。

有另名受害者，則在2011年至2014年間接受帕瓦茲治療「子宮內膜異位」以及「子宮外孕」，直到她2014年接受其他醫師檢查時，卻發現她的輸卵管已經「燒成塊狀」、再也無法自然懷孕。

調查結果最終顯示，帕瓦茲自2014年1月至2018年間，曾替510名患者動手術，其中不少患者甚至動過2次以上手術，而他總是趁著為患者進行「腹腔鏡檢查」及「子宮擴刮術」時，「私自」為毫不知情的患者進行「輸卵管結紮」、「摘除子宮」等絕育手術。

據報導，帕瓦茲不僅曾在1天內進行30台手術，還因對術後病患疏於照顧，造成其中3人終生傷害；帕瓦茲目前已被控8起醫療疏失，以及涉嫌利用手術、詐領健保醫療費用。

據報導，帕瓦茲不僅曾在1天內進行30台手術，還因對術後病患疏於照顧，造成其中3人終生傷害；帕瓦茲目前已被控8起醫療疏失，以及涉嫌利用手術、詐領健保醫療費用。帕瓦茲執業的醫院。（圖擷取自Google地圖）

據報導，帕瓦茲不僅曾在1天內進行30台手術，還因對術後病患疏於照顧，造成其中3人終生傷害；帕瓦茲目前已被控8起醫療疏失，以及涉嫌利用手術、詐領健保醫療費用。帕瓦茲執業的醫院。（圖擷取自Google地圖）

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