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日本八旬老人撞死母女 今移交檢方起訴

4月東京發生了一起2死10人輕重傷的車禍，警視廳今（12）日將肇事者飯冢幸三（88歲）的資料送交檢方要求起訴。（中央社）

4月東京發生了一起2死10人輕重傷的車禍，警視廳今（12）日將肇事者飯冢幸三（88歲）的資料送交檢方要求起訴。（中央社）

2019-11-12 23:44:37

〔即時新聞／綜合報導〕東京4月發生了一起2死10人輕重傷的車禍，警視廳今（12）日以《汽車駕駛處罰法》，將88歲的肇事者飯冢幸三的資料送交檢方要求起訴。

根據《共同網》報導，警方經過約7個月的調查，認定該車功能並無異常，事故原因是把油門誤認為剎車造成暴衝。今後，此案將由東京地方檢察廳接手，開展起訴前的最後階段調查。

飯冢有一條腿不靈便，還可能有手腳顫抖、肌肉僵硬的帕金森氏症，早被醫生告知不適合開車。據警視廳表示，當時車從事故現場約200公尺前方的左彎道，一邊頻繁變更車道超車，一邊加速，以近100公里的時速衝撞上死者母女二人所在的人行道。

警視廳根據行車紀錄器記錄與汽車事故數據記錄器（EDR）分析當時駕駛操作狀況，認定當時飯冢是不停催油門。飯冢起初向辦案人員表示「剎車失靈了」，後又改口說「驚慌失措，也可能是把油門誤當成剎車踩下」等。

該事件引發日本社會極大關注，要求老年人主動交還駕照的聲浪激增。死者丈夫一直在記者會等場合展示妻子的照片，強調事故的悲慘，呼籲防止再發生類似悲劇，9月更向東京地檢提交了要求嚴厲處罰飯冢約39萬人的聯署書。

針對飯冢未被逮捕的批評意見接連湧現，辦案人員表示，由於飯冢在事故後受傷住院，車也被扣押，因此不存在逃跑和滅證的可能。警方認為暴衝並非故意的，不適用罰則更重的「危險駕駛致人死傷罪」。

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