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60歲婦腹痛忍了15年 就醫驚見腹中藏「石化嬰屍」！

蘇丹卡土穆（Khartoum）有名60歲婦人自15年前開始不明腹痛，近日終於前往醫院檢查；令人意想不到的是，經醫師檢查後，竟發現婦人腹中藏有一具「石化嬰屍」！（圖擷取自推特）

蘇丹卡土穆（Khartoum）有名60歲婦人自15年前開始不明腹痛，近日終於前往醫院檢查；令人意想不到的是，經醫師檢查後，竟發現婦人腹中藏有一具「石化嬰屍」！（圖擷取自推特）

2019-11-12 19:13:26

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹卡土穆（Khartoum）有名60歲婦人自15年前開始不明腹痛，近日終於前往醫院檢查；令人意想不到的是，經醫師檢查後，竟發現婦人腹中藏有一具「石化嬰屍」！

《worldofbuzz》 報導，醫師替該名婦人檢查後，發現她的腹中有具被腫塊包覆的石化嬰屍，在確認腫塊沒有任何病變後，在7日時為她動手術、將嬰屍腫塊取出；醫師將腫塊剖開後，裡面的嬰屍已嚴重扭曲變形、看不出五官輪廓，但仍能辨認出頭部及四肢。

據報導，該名婦人的病例為十分罕見的「胎兒石化」（lithopedion），全世界僅出現過300例；胎兒石化通常發生在較大月份的胎兒，「流產」後無法排除體外、滯留母體腹腔，經年累月後漸漸被鈣化，通常要經過數十年才會被病患「意外」發現。

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