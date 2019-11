60歲婦腹痛忍了15年 就醫驚見腹中藏「石化嬰屍」！

2019-11-12 19:13:26

〔即時新聞/綜合報導〕蘇丹卡土穆(Khartoum)有名60歲婦人自15年前開始不明腹痛,近日終於前往醫院檢查;令人意想不到的是,經醫師檢查後,竟發現婦人腹中藏有一具「石化嬰屍」!

據《worldofbuzz》 報導,醫師替該名婦人檢查後,發現她的腹中有具被腫塊包覆的石化嬰屍,在確認腫塊沒有任何病變後,在7日時為她動手術、將嬰屍腫塊取出;醫師將腫塊剖開後,裡面的嬰屍已嚴重扭曲變形、看不出五官輪廓,但仍能辨認出頭部及四肢。

請繼續往下閱讀...

據報導,該名婦人的病例為十分罕見的「胎兒石化」(lithopedion),全世界僅出現過300例;胎兒石化通常發生在較大月份的胎兒,「流產」後無法排除體外、滯留母體腹腔,經年累月後漸漸被鈣化,通常要經過數十年才會被病患「意外」發現。

60 years old femal complain of abdominal pain and swelling for 15 years ago US and CT show abdominal pregnancy baby classified dead

The surgery done today in abo al3ola hospital in Khartoum .. this baby was inside the mass for 15 years .. it was a shock for all doctors pic.twitter.com/EMX8refFSJ