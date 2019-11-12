駭人！ 麥當勞雞塊疑有未發育雞爪 女童驚呼「像外星人」

英國麥當勞日前雞塊中出現不明物體。（畫面翻攝自Laura Popsey YouTube頻道）

2019-11-12 17:18:42

〔即時新聞／綜合報導〕日前在英國有一名母親波普希（Laura Popsey）帶6歲的女兒到麥當勞用餐，卻在雞塊中發現疑似發育未完全的雞爪，女童一度看到像「外星人」的物體，而這也並非麥當勞首次發生類似事件。

綜合外媒報導，波普希當日因為趕時間，選擇帶女兒到麥當勞購買晚餐。在波普希幫女兒把雞塊剝開，試圖降低食物的溫度時，卻意外發現雞塊內有疑似雞爪的物體。波普希表示該物體並不像血管，而更像尚未發育完全的雞爪，並怒斥這樣未知的物體可能使他的女兒噎到。

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據報導，波普希在回家後向消費的店家致電，當麥當勞店家要求波普希提供有不明物體的雞塊時，波普希則表示自己害怕讓女兒看到像「外星人」的物體，因此將雞塊扔了。對此麥當勞也向顧客道歉，並在數日後提供波普希一份免費的餐點。

麥當勞發言人表示，波普希所看見的不明物體，應為雞肉的血管，並強調麥當勞雞塊使用的全是雞胸肉。發言人也提到，食品安全是麥當勞所堅持的，所有的供應商和餐廳都致力於執行嚴格的品管，盡力提供最優質的食品給顧客。

過去麥當勞也曾經有雞塊中出現不明物體的情形，同樣發生在英國，一名16的少女在跨年夜時，至當地的買當勞購買雞塊，用餐到一半時驚覺雞塊內有異物，致電到麥當勞時也得到了同樣的回覆。

波普希提到在經歷這樣的經驗過後，自己未來不會再到麥當勞消費。也表示沒有人能夠知道那未知的物體到底是什麼，因為那個雞塊早已被丟了。

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