為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

駭人！ 麥當勞雞塊疑有未發育雞爪 女童驚呼「像外星人」

英國麥當勞日前雞塊中出現不明物體。（畫面翻攝自Laura Popsey YouTube頻道）

英國麥當勞日前雞塊中出現不明物體。（畫面翻攝自Laura Popsey YouTube頻道）

2019-11-12 17:18:42

〔即時新聞／綜合報導〕日前在英國有一名母親波普希（Laura Popsey）帶6歲的女兒到麥當勞用餐，卻在雞塊中發現疑似發育未完全的雞爪，女童一度看到像「外星人」的物體，而這也並非麥當勞首次發生類似事件。

綜合外媒報導，波普希當日因為趕時間，選擇帶女兒到麥當勞購買晚餐。在波普希幫女兒把雞塊剝開，試圖降低食物的溫度時，卻意外發現雞塊內有疑似雞爪的物體。波普希表示該物體並不像血管，而更像尚未發育完全的雞爪，並怒斥這樣未知的物體可能使他的女兒噎到。

據報導，波普希在回家後向消費的店家致電，當麥當勞店家要求波普希提供有不明物體的雞塊時，波普希則表示自己害怕讓女兒看到像「外星人」的物體，因此將雞塊扔了。對此麥當勞也向顧客道歉，並在數日後提供波普希一份免費的餐點。

麥當勞發言人表示，波普希所看見的不明物體，應為雞肉的血管，並強調麥當勞雞塊使用的全是雞胸肉。發言人也提到，食品安全是麥當勞所堅持的，所有的供應商和餐廳都致力於執行嚴格的品管，盡力提供最優質的食品給顧客。

過去麥當勞也曾經有雞塊中出現不明物體的情形，同樣發生在英國，一名16的少女在跨年夜時，至當地的買當勞購買雞塊，用餐到一半時驚覺雞塊內有異物，致電到麥當勞時也得到了同樣的回覆。

波普希提到在經歷這樣的經驗過後，自己未來不會再到麥當勞消費。也表示沒有人能夠知道那未知的物體到底是什麼，因為那個雞塊早已被丟了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
號稱全球最古老！ 澳洲男存放麥當勞漢堡將近25年
2019-11-07 19:39

號稱全球最古老！ 澳洲男存放麥當勞漢堡將近25年
與員工相戀遭開除 麥當勞前CEO仍能領11億股票
2019-11-05 23:18

與員工相戀遭開除 麥當勞前CEO仍能領11億股票
秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到

秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到
這一放就是10年！ 冰島麥當勞最後一份餐點現況曝光
2019-11-01 17:23

這一放就是10年！ 冰島麥當勞最後一份餐點現況曝光
「血腥聖代」廣告標語玩過頭 麥當勞道歉下架
2019-11-01 09:25

「血腥聖代」廣告標語玩過頭 麥當勞道歉下架
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播