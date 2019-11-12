福島災後力求轉型 積極發展綠色能源

日本福島縣核災重創，近年積極發展再生能源。圖為福島核電廠。（彭博社）

2019-11-12 14:27:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島縣因2011年發生的311東北大地震、海嘯及核災重創，8年來試圖重建，並積極轉型發展再生能源。目前預計在福島縣內人群外流的不可耕地及山地區域，興建11座太陽能發電和10座風力發電廠。

綜合媒體報導，福島電力轉型的計畫，在2024財政年度前，預計將耗資3千億日圓（約台幣836億）進行，日本政策投資銀行和瑞穗銀行也將提供福島縣政府相關建設的金援。而太陽能電廠的第一期開發則預計在明年1月執行。

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據報導，計畫內首座太陽能電廠，坐落在福島縣北部的南相馬市，預計將提供20兆瓦的電量。若是整項計畫建設完成，則將產生約600兆瓦的可用發電量，相當於核電廠的2/3。同時福島也預計花費290億日元（約新台幣 80 億元）興建長約80公里的電網，把電力輸送到東京都。

福島縣統計資料顯示，2017年時由綠能生產出的電量，已能供應縣內30.3%的用電量，福島縣設立目標，希望能在2040年達成再生能源供電量100%，這也是日本首個以百分百再生能源作為目標的地區。

根據日本再生能源政策規劃，2030年電力結構發展目標為22至24%來自再生能源、20至22%來自核能及56%來自火力發電。其中福島縣政府則希望再生能源能提供日本國內13至14%的電力供給。

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