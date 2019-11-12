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「台灣重要性大於中國」 捷克議長無視抗議將訪台

捷克參議院議長柯佳洛（前左）10月9日在我駐捷克代表處舉辦的國慶酒會致詞，並與駐捷克代表汪忠一（前右）合照，引發中國駐捷克大使張建敏抗議。圖為汪忠一夫婦與柯佳洛夫婦合影。（資料照，圖取自駐捷克代表處網頁）

捷克參議院議長柯佳洛（前左）10月9日在我駐捷克代表處舉辦的國慶酒會致詞，並與駐捷克代表汪忠一（前右）合照，引發中國駐捷克大使張建敏抗議。圖為汪忠一夫婦與柯佳洛夫婦合影。（資料照，圖取自駐捷克代表處網頁）

2019-11-12 11:42:50

〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）在中國反對下，仍表態將於明年訪問台灣；柯佳洛日前受訪時表示，對捷克來說，台灣在經濟方面的重要性大於中國。

捷克新聞網站《Aktualne》報導，談及訪問台灣是否會讓捷克總統齊曼（Milos Zeman）遭到衝擊？柯佳洛表示，「我不這麼認為，如果我們承認一個中國政策，那訪問台灣即代表訪問中國，但那是中國的理論，不是我們的。」

柯佳洛談到，中國與台灣貿易頻繁，此趟自己的任務也是為了商業，「作為經濟夥伴，台灣的重要性遠大於中國，例如富士康在捷克的投資，至今還沒有中國的廠商能夠比得上。」

上月9日我駐捷克代表處舉辦國慶酒會，柯佳洛上台致詞並與駐捷克代表汪忠一合照，引發中國駐捷克大使張建敏不滿，但柯佳洛強調，明年台灣總統大選後訪問台灣的既定計畫沒有改變。

捷克參議院議長柯佳洛預定明年訪問台灣。（圖片擷取自捷克代表處國慶影片）

捷克參議院議長柯佳洛預定明年訪問台灣。（圖片擷取自捷克代表處國慶影片）

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