玻利維亞陷混亂 辭職總統籲在野黨安定國家大局

2019-11-12 05:03:11

〔中央社〕玻利維亞總統莫拉萊斯突然請辭形成了權力真空，今天他呼籲力促他下台的在野黨「安定國家大局」。美洲國家組織則籲請玻國國會召開緊急會議，任命選務當局，以確保再次選舉。

首都拉巴斯（La Paz）和附近愛爾阿托市（El Alto）某些地區昨夜發生打劫，黑幫橫行街道，攻擊商店行號並將房舍縱火，今天拉巴斯的商店和辦公室紛紛緊閉門窗。

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拉巴斯市長芮維亞（Lius Revilla）說，「拉巴斯過了一個恐怖之夜」；並說，在騷亂中有64輛公車遭到破壞。今天路上少有公車行駛，電車系統依然癱瘓，大批通勤族在早晨的濛濛細雨中只好走路上班。

莫拉萊斯（Evo Morales）呼籲在野黨「承擔責任」；他說，在野黨領導階層「有責任安定國家大局，確保政治穩定並使我們的人民和平共存」。

在暴亂升高下，軍方今天發表聲明說，將執行計畫，以保護必要的公用事業。在8日發生暴動後多半留在營區或加入抗議行動的警察，今天也回到街上執勤。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對玻利維亞的安全情勢表示憂慮不安，玻國似乎日益失去方向。

美洲國家組織（OAS）則發出「和平與遵守法治」的呼聲，並籲請玻利維亞國會召開「緊急會議」，以「任命新的選務當局，確保新的選舉進程」。

玻利維亞在野黨籍國會參議院副議長艾尼茲（Jeanine Anez）搭機抵達阿巴斯並表示，她願負責掌控大局。

她說：「如果參與目前自由民主運動的人們願支持，那麼我將迎接挑戰，採取必要措施以舉行有透明度的選舉。」

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