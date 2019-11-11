為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

環境災難！ 雙11銷售額破紀錄 環保組織：中國包裝垃圾激增

2019-11-11 23:10:19
網購熱潮也讓中國包裝廢棄物激增，環保組織警告，若不採取應對措施，將造成災難性後果。（歐新社）

網購熱潮也讓中國包裝廢棄物激增，環保組織警告，若不採取應對措施，將造成災難性後果。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕龐大的商機，背後也伴隨著隱憂。中國電商阿里巴巴集團強打雙11「光棍節」的購物熱潮，今年又創下新的銷售記錄，但網購熱潮也讓中國包裝廢棄物激增，環保組織警告，若不採取應對措施，將造成災難性後果。

綜合外媒體導，為了增加買氣，中國電商阿里巴巴集團在今年特地邀請美國流行歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）為雙11購物節揭開序幕，在活動正式開跑1分8秒後，銷售額就突破10億美元大關，開賣的第1小時，銷售額達到了840億人民幣（約新台幣4000億元），比去年增長了22％。根據阿里巴巴實時數據顯示，截至上午10點，交貨訂單數量已超過2017年的總數。

中國電商阿里巴巴集團強打雙11「光棍節」的購物熱潮，今年又創下新的銷售記錄。（美聯社）

中國電商阿里巴巴集團強打雙11「光棍節」的購物熱潮，今年又創下新的銷售記錄。（美聯社）

一片銷量破紀錄的歡呼聲中，大量的快遞包裹會造成多少垃圾，並沒有官方數據。但綠色和平組織和其他非政府組織今（11）日發布報告指出，去年中國電商、快遞產業所產生的包裝垃圾數量達到940萬噸，這些包裝材料的生產、使用和處置過程共排放了1303萬噸的二氧化碳，需種植約7.1億棵樹才能中和。報告提到，隨著快遞業的高速增長，中國包裝垃圾將在2025年達到4130萬噸。

報告也提到，隨著垃圾掩埋場的供不應求，再加上時下越來越關注塑膠垃圾造成的環境汙染議題，中國已經開始著手將垃圾回收轉變為有利可圖的業務，但目前為止，仍無法完全解決電商所製造的垃圾量，僅回收了約5％的塑膠垃圾。

綠色和平組織駐中國首都北京塑膠項目負責人唐大旻認為，中國相關政策法規對於減少過度包裝、提高回收和再利用率等都以倡導為主，缺乏強制或激勵性政策，造成電商平台、公司包裝綠色化革新動力不足。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
雙11購物節意義不大？高燦鳴：阿里巴巴該殺了這頭怪獸
2019-11-11 16:04

雙11購物節意義不大？高燦鳴：阿里巴巴該殺了這頭怪獸
雙11撿便宜 趨勢科技呼籲這3樣別碰
2019-11-11 16:31

雙11撿便宜 趨勢科技呼籲這3樣別碰
綠債發行 年底可望衝破千億

綠債發行 年底可望衝破千億
真香！貿易戰未解 美國品牌在中國雙11銷售仍破億
2019-11-11 20:31

真香！貿易戰未解 美國品牌在中國雙11銷售仍破億
雙11購物節 PChome 24購物半天出貨10萬箱
2019-11-11 15:17

雙11購物節 PChome 24購物半天出貨10萬箱
媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手

媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手
男女調查局》女追男有多簡單？男：出這招就能拿下我
2019-11-11 12:09

男女調查局》女追男有多簡單？男：出這招就能拿下我
friDay購物雙11營收年增上看15倍 衛生紙、冬被、iPhone 11賣最好
2019-11-11 11:28

friDay購物雙11營收年增上看15倍 衛生紙、冬被、iPhone 11賣最好

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播