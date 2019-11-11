環境災難！ 雙11銷售額破紀錄 環保組織：中國包裝垃圾激增

2019-11-11 23:10:19

〔即時新聞／綜合報導〕龐大的商機，背後也伴隨著隱憂。中國電商阿里巴巴集團強打雙11「光棍節」的購物熱潮，今年又創下新的銷售記錄，但網購熱潮也讓中國包裝廢棄物激增，環保組織警告，若不採取應對措施，將造成災難性後果。

綜合外媒體導，為了增加買氣，中國電商阿里巴巴集團在今年特地邀請美國流行歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）為雙11購物節揭開序幕，在活動正式開跑1分8秒後，銷售額就突破10億美元大關，開賣的第1小時，銷售額達到了840億人民幣（約新台幣4000億元），比去年增長了22％。根據阿里巴巴實時數據顯示，截至上午10點，交貨訂單數量已超過2017年的總數。

一片銷量破紀錄的歡呼聲中，大量的快遞包裹會造成多少垃圾，並沒有官方數據。但綠色和平組織和其他非政府組織今（11）日發布報告指出，去年中國電商、快遞產業所產生的包裝垃圾數量達到940萬噸，這些包裝材料的生產、使用和處置過程共排放了1303萬噸的二氧化碳，需種植約7.1億棵樹才能中和。報告提到，隨著快遞業的高速增長，中國包裝垃圾將在2025年達到4130萬噸。

報告也提到，隨著垃圾掩埋場的供不應求，再加上時下越來越關注塑膠垃圾造成的環境汙染議題，中國已經開始著手將垃圾回收轉變為有利可圖的業務，但目前為止，仍無法完全解決電商所製造的垃圾量，僅回收了約5％的塑膠垃圾。

綠色和平組織駐中國首都北京塑膠項目負責人唐大旻認為，中國相關政策法規對於減少過度包裝、提高回收和再利用率等都以倡導為主，缺乏強制或激勵性政策，造成電商平台、公司包裝綠色化革新動力不足。

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