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港警不斷性暴力！呂秋遠：以政治為起點 性侵為終點

港警頻頻被控性暴力，受到輿論強力譴責，圖為港警壓制一名少女。（美聯社）

港警頻頻被控性暴力，受到輿論強力譴責，圖為港警壓制一名少女。（美聯社）

2019-11-11 22:12:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動屢傳流血暴力事件。近日傳出16歲女示威者在遭到警方逮捕之後不但被輪姦懷孕，甚至被迫墮胎，已有急診室醫生出面證實這則傳聞，因此收到死亡威脅和投訴。東吳大學助理教授呂秋遠律師在臉書表示港警對女性示威者所施虐的各種性暴力，令人感到憤慨。

港警頻頻被控性暴力，受到輿論強力譴責。從穿著長裙的女性示威者，被暴力直接抬起四肢，讓女性的私處在眾人和媒體面前曝光，到長沙灣現場逮捕女性示威者時，在眾目睽睽下搓揉女性胸部的畫面也被媒體放送出去。

呂秋遠在臉書指出，現在已統計至少有67名的示威者，遭到港警以不同程度的性羞辱方式施暴，從口頭的性恐嚇，甚至性侵害，都是他們一輩子無法抹滅的傷痛。

呂並憤怒質疑「從6月到現在以來，有多少市民報案、多少示威者遭受到性暴力？現在已經11月了，都快年底了，還在調查中？什麼時候可以給答案？體制縱容你們戴面具施暴，香港市民又不是笨蛋，怎麼會相信你們有辦法調查出來事情的真相？」

呂律師表示這半年來，香港發生的種種流血衝突，被自殺，失蹤等等案件，香港人民早已不信任香港政府以及港警。目前可行的解決方法或許應成立獨立調查委員會，重組警隊，將所有事件的始末調查清楚，還給香港市民對於警方的信心，但他也直言「政治上的暴力，許多是以政治為起點，但是以性侵害為終點」。

呂秋遠臉書全文

醫生證實16歲少女被墮胎傳聞。（圖片擷取自FB）

醫生證實16歲少女被墮胎傳聞。（圖片擷取自FB）

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