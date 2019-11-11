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求毛澤東「保佑」超靈驗？ 中國寺廟祭「妙招」防神像遭拆

2019-11-11 23:59:43
河南省平頂山市郟縣安良鎮的一間小廟被政府人員要求將毛澤東畫像貼在廟內的正位。（圖擷取自＿寒冬）

河南省平頂山市郟縣安良鎮的一間小廟被政府人員要求將毛澤東畫像貼在廟內的正位。（圖擷取自＿寒冬）

〔即時新聞／綜合報導〕毛澤東瓷像與觀音神像同壇受信眾供奉是什麼荒誕奇景？中國政府強拆境內各地寺廟。對此，各地廟主被逼急了，也紛紛祭出奇葩「對策」來防止神像遭拆，包含在觀音大士神壇上也擺上毛澤東瓷像、將毛澤東畫像貼在廟的正位。

根據《寒冬》報導，中國湖北省洪湖市汊河鎮耗資900萬元人民幣（約新台幣3961萬元）建的三官殿廟今年4月中旬遭中國當局強制封門、等待拆除。政府官員警告該廟廟主，拆廟是國家的政策，如果廟主不拆，政府就強拆。

於是，廟主為了保住甫建成的廟，在5月下旬著手對三官殿廟進行「改造」。費時2個多月，該廟宛若從內而外化身成共產黨的宣傳機構：堂內正位掛著習近平像；3尊菩薩像被木板封蓋、並被貼上毛澤東畫像、殿內牆上掛著錶框過的毛澤東詩詞、「黨在我心中」的字樣貼條；而殿前的香爐被木板包封、並被貼上社會主義核心價值觀的標語。

毛澤東詩詞經錶框後掛在殿內牆上。（圖擷取自＿寒冬）

毛澤東詩詞經錶框後掛在殿內牆上。（圖擷取自＿寒冬）

當地信徒無奈表示，沒辦法，習近平的政策，有誰敢不聽？和中國政府講理，就用挖土機推、夷平。這廟暫時改裝，還不知以後拆不拆。

而在河南省平頂山市郟縣安良鎮的一間小廟在今年3月全面改裝。當地信徒向《寒冬》透露，政府要求必須把廟內神像挪走，把毛主席像貼正位，不信共產黨、不掛毛主席像就要拆廟。

毛澤東瓷像被擺放在觀音神像旁，同壇受信眾供奉。（圖擷取自＿寒冬）

毛澤東瓷像被擺放在觀音神像旁，同壇受信眾供奉。（圖擷取自＿寒冬）

另外，河北省保定市清苑區的觀音殿也於今年春天被「改造」。當地信徒透露，中國政府規定，凡是沒有許可證的廟寺都得拆。

該觀音殿負責人為防止神殿遭拆，不得不將門口廟匾從「觀音殿」改為「紀念毛主席」；而全白毛澤東瓷像更被擺在神壇上，與觀音像並坐、受信眾供奉。

當地信徒表示，如此荒謬景象，正如文化大革命時代的口號：「橫掃一切牛鬼蛇神」，彷彿將所有傳統宗教信仰視為，須被徹底破除的「毒害人民的舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣」。人民只能愛黨，不貼毛主席像的寺廟都得被拆。

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