求毛澤東「保佑」超靈驗？ 中國寺廟祭「妙招」防神像遭拆

2019-11-11 23:59:43

〔即時新聞／綜合報導〕毛澤東瓷像與觀音神像同壇受信眾供奉是什麼荒誕奇景？中國政府強拆境內各地寺廟。對此，各地廟主被逼急了，也紛紛祭出奇葩「對策」來防止神像遭拆，包含在觀音大士神壇上也擺上毛澤東瓷像、將毛澤東畫像貼在廟的正位。

根據《寒冬》報導，中國湖北省洪湖市汊河鎮耗資900萬元人民幣（約新台幣3961萬元）建的三官殿廟今年4月中旬遭中國當局強制封門、等待拆除。政府官員警告該廟廟主，拆廟是國家的政策，如果廟主不拆，政府就強拆。

於是，廟主為了保住甫建成的廟，在5月下旬著手對三官殿廟進行「改造」。費時2個多月，該廟宛若從內而外化身成共產黨的宣傳機構：堂內正位掛著習近平像；3尊菩薩像被木板封蓋、並被貼上毛澤東畫像、殿內牆上掛著錶框過的毛澤東詩詞、「黨在我心中」的字樣貼條；而殿前的香爐被木板包封、並被貼上社會主義核心價值觀的標語。

當地信徒無奈表示，沒辦法，習近平的政策，有誰敢不聽？和中國政府講理，就用挖土機推、夷平。這廟暫時改裝，還不知以後拆不拆。

而在河南省平頂山市郟縣安良鎮的一間小廟在今年3月全面改裝。當地信徒向《寒冬》透露，政府要求必須把廟內神像挪走，把毛主席像貼正位，不信共產黨、不掛毛主席像就要拆廟。

另外，河北省保定市清苑區的觀音殿也於今年春天被「改造」。當地信徒透露，中國政府規定，凡是沒有許可證的廟寺都得拆。

該觀音殿負責人為防止神殿遭拆，不得不將門口廟匾從「觀音殿」改為「紀念毛主席」；而全白毛澤東瓷像更被擺在神壇上，與觀音像並坐、受信眾供奉。

當地信徒表示，如此荒謬景象，正如文化大革命時代的口號：「橫掃一切牛鬼蛇神」，彷彿將所有傳統宗教信仰視為，須被徹底破除的「毒害人民的舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣」。人民只能愛黨，不貼毛主席像的寺廟都得被拆。

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