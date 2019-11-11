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費城愛貓人士死在床上 14歲少女被起訴

一名費城少女被指控謀殺當地愛貓人士。圖為少年觀護所示意圖。（美聯社）

一名費城少女被指控謀殺當地愛貓人士。圖為少年觀護所示意圖。（美聯社）

2019-11-11 17:26:59

〔即時新聞／綜合報導〕費城警方日前接獲報案，死者是59歲的男子克爾諾夫（Albert Chernoff），費城當地知名的愛貓人士，警方到達現場時，克爾諾夫全身被綁在床上，頭部、胸部有多處傷痕，而當時已無生命跡象。目前已將一名14歲的少女起訴。

綜合外媒報導，克爾諾夫遭發現陳屍於家中，在克爾諾夫遇害當日，鄰居曾目擊一名女性進出他的屋內，警察公布監視器畫面，試圖找出犯人。但在警方鎖定嫌疑犯前，一名少女在母親還有兩位辯護律師的陪同下到警局自首。

費城的地區檢察官羅（Jane Roh）表示，目前當局仍未決定應該將女子移往少年法庭或是一般法院。少女的其中一名辯護律師則表示，目前女子正在少年觀護所內。

對於被起訴的少女，警方表示，事件的背後有很多複雜的因素，但因為偵查不公開的原因，警員不方便透露過多，對於媒體提出少女是否為被害者的問題，警方則回應，雖然少女並不能稱是被害人，但死者也不完全無辜。

報導提到，克爾諾夫是費城當地知名的愛貓人士，更曾出現在國家地理頻道的節目之中，因此當他的死訊傳出，不少動保團體皆在網路上緬懷他。費城動物關懷和控管團隊（ACCT Philly）就在臉書發文，肯定克爾諾夫過去的付出，貼文寫下，動物救援團體尤其是護貓團體損失了一位優秀的人。

據報導，克爾諾夫家中的11隻貓、3隻烏龜和2隻青蛙目前已全數交由動保工作者代為照顧。

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